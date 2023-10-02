Меган Маркл може тимчасово обійняти посаду каліфорнійського Сенатора

Меган Маркл може обійняти посаду каліфорнійського Сенатора

Після смерті Даян Файнстайн 29 вересня 2023 року Меган Маркл має право балотуватися у Сенат США на місце каліфорнійського сенатора.

Американські ЗМІ припускають, що герцогиня може обійняти посаду в Сенаті лише на 13 місяців, які залишилися до виборів.

Даян Файнстайн (фото: Getty images)

Обирати нового сенатора має губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом. Але навряд чи ним опиниться герцогиня. Оскільки зі слів інсайдера, Ньюсом якось сказав, що Меган дуже перспективна, однак він сумнівається, чи можливо її вибрати сенатором Каліфорнії.

Також, є інформація, що губернатор Ньюсом пообіцяв замінити Файнштейн на темношкіру жінку. А Меган точно не підпадає під цю вимогу.

Проблема, з якою стикнувся Гевін, полягає у тому, що всі найкращі кандидати оголосили, що балотуватимуться на місце Файнштейн у 2024 році, на наступних виборах.

"Та зараз же губернатору потрібно знайти темношкіру жінку, яка може виконувати цю роботу протягом 13 місяців і погодиться не протистояти жодному з досвідчених політиків, які планують перегони на виборах. Не так багато жінок, які відповідають вимогам. Ось чому щодо Меган є сумніви", - повідомляє інсайдер у Daily Mail.

Меган Маркл може стати каліфорнійським Сенатором (фото: Getty images)

Як відомо з джерел близьких до Ньюсона, Меган разом з принцом Гаррі вже встигли провести онлайн-зустріч з губернатором Каліфорнії. А Меган Маркл третій рік налагоджує зв’язки з високопоставленими діячами, оскільки має політичні амбіції.