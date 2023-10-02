Меган Маркл может временно занять должность калифорнийского сенатора

Меган Маркл может занять должность калифорнийского Сенатора

После смерти Даян Файнстайн 29 сентября 2023 года, Меган Маркл имеет право баллотироваться в Сенат США на место калифорнийского сенатора.

Американские СМИ предполагают, что герцогиня может занять должность в Сенате всего на оставшиеся до выборов 13 месяцев.

Даян Файнстайн (фото: Getty images)

Выбирать нового сенатора должен губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Но вряд ли им окажется герцогиня. Поскольку по словам инсайдера, Ньюсом однажды сказал, что Меган очень перспективна, однако он сомневается, возможно ли ее выбрать сенатором Калифорнии.

Также есть информация, что губернатор Ньюсом пообещал заменить Файнштейн на темнокожую женщину. А Меган точно не попадает под это требование.

Проблема, с которой сталкивался Гэвин, состоит в том, что все лучшие кандидаты объявили, что будут баллотироваться на место Файнштейн в 2024 году, на следующих выборах.

"Сейчас губернатору нужно найти темнокожую женщину, которая может выполнять эту работу в течение 13 месяцев и согласится не противостоять ни одному из опытных политиков, планирующих гонку на выборах. Не так много женщин, отвечающих этим требованиям. Вот, почему в отношении Меган есть сомнения", - сообщает инсайдер в Daily Mail.

Меган Маркл может стать калифорнийским Сенатором (фото: Getty images)

Как известно из источников близких Ньюсону, Меган вместе с принцем Гарри уже успели провести онлайн-встречу с губернатором Калифорнии. Меган Маркл третий год налаживает связи с высокопоставленными деятелями, поскольку имеет политические амбиции.