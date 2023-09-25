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Меган Маркл может подвести под удар всю королевскую семью

Понедельник 25 сентября 2023 16:34
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Меган Маркл может подвести под удар всю королевскую семью Меган Маркл пишет вторые мемуары (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Любченко

Меган Маркл уже выпускала мемуары вместе со своим мужем Гарри. Предыдущая книга вызвала интерес у читателей. Но сейчас женщина пишет уже вторые мемуары.

РБК-Украина (проект Styler) узнал, что эти мемуары могут навредить королевской семье и понести за собой уже неисправимые последствия.

При подготовке материала были использованы источники: Daily Mail и Express.

Меган Маркл может подвести под удар королевскую семью

Меган очень интересная личность из королевской семьи, которая часто выходит в свет и провоцирует интересные инфоприводы для СМИ и для своих поклонников.

Меган решила снова писать мемуары о своей жизни и жизни королевской семьи.

Меган Маркл может подвести под удар всю королевскую семью

Меган Маркл пишет мемуары (фото: Getty images)

Но эксперты считают, что это не приведет династию к хорошим последствиям. И эти мемуары могут испортить репутацию всей семьи.

Мнение первого эксперта

По мнению королевской экспертки Кристин Росс, Меган Маркл столкнется с серьезной дилеммой, если все же отважится выпустить собственные мемуары.

"Ей, безусловно, будет сложно найти баланс между тем, что лучше для нее с точки зрения имиджа, и тем, что хотят продать публике издатели", - цитируют эксперта в издании Express.

Мнение второго эксперта

А вот еще один эксперт королевской семьи Том Бауэр высказался немного точнее.

Во-первых, он точно знает, что жена принца Гарри пишет вторые мемуары, а во-вторых, он уверен, что после выхода этой книги принц Уильям уже никогда не примирится с принцем Гарри.

Поэтому станут ли вторые личные мемуары Меган Маркл полезными для семьи - сказать трудно, однако денег они могут принести достаточно. Но королевская семья вряд ли обращает внимание на суммы, которые они могут заработать на реализации книг.

Меган Маркл может подвести под удар всю королевскую семью

Меган Маркл планирует выпускать вторые мемуары о своей жизни (фото: Getty images)

Стоит напомнить, что кроме скандальной книги "Запасной" у семейства сассекских еще есть фильмы, которые они выпускали на всемирную платформу Netflix. Эти фильмы набрали хорошие рейтинги и до сих пор вызывают интерес у большой зрительской аудитории.

Ранее мы рассказывали о том, чтоизвестный актер целовался с Меганом Марклом.

А также как принц Гарри напился на праздновании своего дня рождения.

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Меган Маркл Королевская семья