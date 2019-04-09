Меган Маркл могла нашкодити дитині: з'явилася тривожна інформація

Меган Маркл могла нашкодити малюкові (outfits.design)

Меган Маркл не прислухалася до порад лікарів і могла нашкодити собі і майбутньому малюкові

Меган Маркл могла нашкодити здоров'ю майбутньої дитини, а також своєму. Про це пишуть у виданні The Sun.

Меган Маркл, яка перебуває на останніх тижнях вагітності, вже практично перестала з'являтися на публіці і офіційно пішла в декрет. Проте наголошується, що герцогиня Сассекська могла завдати серйозної шкоди своєму здоров'ю, а також здоров'ю свого первістка.

Справа в тому, що незважаючи на всі застереження лікарів, вона під час всієї вагітності носила взуття на високих підборах. Медики рекомендують вже з другого триместру вагітним змінити взуття, так як литкові м'язи під час тривалого ходіння на підборах знаходяться в скороченому стані. Це може призвести до судом в м'язах.

Також високі підбори істотно змінюють поставу і змінюють форму спини. Але під час вагітності, коли жінка набирає значну вагу, зміни постави через підбори можуть призвести до сильних болів в спині.

Меган Маркл могла нашкодити дитині (Колаж РБК-Україна)

Під час вагітності у жінок ослаблені зв'язки в нижній частині спини, а також в ногах і носіння каблуків в цей період може привести до страшних болів навколо суглобів і зв'язок нижньої частини спини і тазової області.

Також постійне носіння каблуків під час другого і третього триместрів вагітності можуть призвести до травм, так як додаткова вага може посилити ймовірність втрати рівноваги та падіння. А щиколотки і ступні набрякають у вагітних набагато сильніше.

Проте всі застереження лікарів не подіяли на герцогиню Сассекську і вона на всіх офіційних заходах красується у взутті на дуже високих підборах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що дитина Меган Маркл встановила рекорд ще до свого народження.

А також ми розповідали про те, що дитина Меган Маркл може бути в небезпеці, так як у герцогині знайшли відхилення.