Меган Маркл і принц Гаррі святкують 6 років з дня заручин. Яка вона, історія королівського кохання

Історія кохання Меган Маркл і принца Гаррі

У цей день шість років тому принц Гаррі й Меган Маркл оголосили про свої заручини. Вони вперше зустрілися у липні 2016 року та влаштували перше романтичне побачення, коли Меган була в Лондоні, щоб дивитися Вімблдон.

За кілька тижнів Меган разом з Гаррі поїхала до Ботсвани, де вони подорожували разом під відкритим небом.

Парі вдалося зберегти свої стосунки в таємниці кілька місяців, але в жовтні 2016 року почали з’являтися повідомлення про нову дівчину Гаррі.

Попри чутки, лише у вересні 2017 року пара вперше з’явилася на публіці на Harry's Invictus Games у Канаді.

До оголошення про заручини, королівська пара зустрічалася близько 16 місяців. Це абсолютно нормальний термін для того, щоб зрозуміти, що поруч з тобою дійсно твоя людина.

Історія кохання Меган Маркл і принца Гаррі (фото: Getty images)

Меган і Гаррі одружилися 19 травня 2018 року у Віндзорі. День їхнього весілля увійшов в історію, оскільки Меган стала першою американкою, яка вийшла заміж за нащадка британської королівської родини після Уолліс Сімпсон у 1937 році.

Весілля, яке транслювали мільйони каналів по всьому світу, відбулося в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.

6 травня 2019 року у пари вже з’явився малюк, на ім'я Арчі Гаррісон Маунтбеттен-Віндзор. А ось 4 червня 2021 року народилась друга дитина Сассекських Лілібет Даяна Маунтбеттен-Віндзор. Щоправда, дівчинка вже з’явилась на світ в Америці.

Нині родина живе у Каліфорнії разом з дітьми та продовжує будувати своє незалежне майбутнє в іншій державі якомога далі від своїх родичів у Великій Британії.

Тож сьогодні для Гаррі та Маркл велике свято їхніх спільних досягнень та кохання, яке долає всі перепони.

Історія кохання Меган Маркл і принца Гаррі (фото: Getty images)