Меган Маркл и принц Гарри празднуют 6 лет со дня помолвки. Какая она, история королевской любви

История любви Меган Маркл и принца Гарри

В этот день шесть лет тому назад принц Гарри и Меган Маркл объявили о своей помолвке. Они впервые встретились в июле 2016 года и устроили первое романтическое свидание, когда Меган была в Лондоне, чтобы смотреть Уимблдон.

Через несколько недель Меган вместе с Гарри уехала в Ботсвану, где они путешествовали вместе под открытым небом.

Пари удалось сохранить свои отношения в тайне несколько месяцев, но в октябре 2016 года стали появляться сообщения о новой девушке Гарри.

Несмотря на слухи, только в сентябре 2017 пара впервые появилась на публике на Harry's Invictus Games в Канаде.

До объявления о помолвке, королевская пара встречалась около 16 месяцев. Это абсолютно нормальный срок для того, чтобы понять, что рядом с тобой действительно твой человек.

История любви Меган Маркл и принца Гарри (фото: Getty images)

Меган и Гарри поженились 19 мая 2018 года в Виндзоре. День их свадьбы вошел в историю, поскольку Меган стала первой американкой, которая вышла замуж за наследника британской королевской семьи после Уоллис Симпсон в 1937 году.

Свадьба, которую транслировали миллионы каналов по всему миру, состоялась в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

6 мая 2019 года у пары уже появился малыш, по имени Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор. А вот 4 июня 2021 года родился второй ребенок Сассекских Лилибет Даяна Маунтбеттен-Виндзор. Правда, девочка уже появилась на свет в Америке.

Сейчас семья живет в Калифорнии вместе с детьми и продолжает строить свое независимое будущее в другом государстве как можно дальше от своих родственников в Великобритании.

Поэтому сегодня для Гарри и Маркл большой праздник их общих достижений и любви, которая преодолевает все преграды.

История любви Меган Маркл и принца Гарри (фото: Getty images)