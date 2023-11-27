Брат принцеси Діани, тонко натякнув на можливу зустріч із Меган Маркл та принцом Гаррі
Меган та Гаррі давно розірвали всі свої родинні зв‘язки з іншими членами королівської династії. Та наразі мають складний період, проте є вірогідність, що контакти розірвані не з усіма.
Про те, як Чарльз Спенсер натякнув на зустріч з Меган Маркл та Гаррі, розповідає РБК-Україна ( проект Styler) з посиланням на допис Чарльза в соціальній мережі Х.
Брат принцеси Діани натякнув на зустріч з Меган Маркл і принцом Гаррі
Чарльз Спенсер, що є братом покійної принцеси Діани, стиль якої обожнює Кейт Міддлтон і досить вміло його втілює в життя, тонко натякнув на можливу зустріч із принцом Гаррі та його дружиною Меган Маркл.
У соціальній мережі X, він привітав підписників з Днем подяки, пригадавши свою подорож до Штатів:
"З Днем подяки всіх американців - від Мангеттену до Малібу, обидва я відвідав за останні кілька днів, тижнів", - пише Чарльз.
Саме через цей твіт підписники почали активно припускати, що в США відбулась родинна зустріч Спенсерів з Сассекськими. Адже попри розрив, Гаррі зберіг теплі стосунки з родиною по материнській лінії, серед яких дві його тітки, леді Сара Маккоркудейл і леді Джейн Феллоуз, і його дядько Чарльз Спенсер.
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Проте жодних підтверджень цієї зустрічі немає. Ба, більше, якщо Гаррі все ще намагається зберегти спокій у стосунках з королевичами та плекає надію на відновлення довірливих і гарних стосунків з батьком, братом та іншими членами родини, то Меган навпаки налаштована розірвати будь-які стосунки та йти лише вперед.
Хоча нещодавно дружина принца заявляла про свої досить амбітні наміри повернутися до Великої Британії з новою командою та новими планами.
Отже, возз’єднання, здається, поки що неможливим, але врешті-решт родина Спенсерів по лінії принцеси Діани сприймає Гаррі його супутницю по життю Маркл досить тепло і немає причин для ігнорування королівського подружжя, що дуже добре для обох сторін.
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