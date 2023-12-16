Меган Маркл і принц Гаррі представили свою різдвяну листівку. Що не сподобалось прихильникам?

Як виглядає різдвяна листівка Меган Маркл і принца Гаррі

Підписники благодійного фонду пари Archewell Foundation отримали відео-привітання від Сассекських через електронну розсилку.

У короткому ролику Меган і Гаррі висвітлили найбільш значущі моменти діяльності своєї організації за минулий рік, включно з їхньою участю в "Іграх непереможених" у вересні цього року.

"Ми бажаємо вам гарних свят. Дякуємо за всю підтримку у 2023 році!", - написано на листівці.

Що не сподобалось прихильникам

Фани сподівалися побачити на різдвяній листівці знімок Сассекських у повному складі.

Однак цього разу подружжя знову вирішило залишити особисте життя поза публічним простором.

Де діти? Різдво - це сімейний час, і чому вони не хочуть, щоб їх хтось бачив? Дуже самозакохані

Хіба у них немає дітей? Хіба Арчвелл не був названий на честь одного з них? Не дивно, що іншого називають Невидимкою

Двоє самозакоханих милуються собою на великому екрані

А де діти? Чому їх немає у вашій "святковій" листівці?

Нагадаємо, теплими сімейними моментами пара перестала ділитися з минулого року, коли замість традиційного знімка в оточенні дітей (як у Кейт Міддлтон і принца Вільяма) представила парний знімок зі світського заходу.

Раніше ж подружжя не приховувало спадкоємців від громадськості з таких особливих приводів.

Різдвяна листівка Меган Маркл і принца Гаррі 2021 (фото: instagram.com/_duchess_of_sussex)