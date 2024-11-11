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Меган Фокс вчетверте стане матір'ю. Перші кадри з животиком

Меган Фокс (скріншот)
Автор: Поліна Іваненко

Актриса та модель Меган Фокс, яка рік тому перенесла викидень, чекає на дитину. Зірка ефектно оголосила про вагітність й оголила животик у незвичайній фотосесії.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram Меган.

Від кого вагітна Меган Фокс

На своїй сторінці в Instagram зірка неочікувано зробила новий допис. Вона опублікувала усього два фото.

На першому вона позує оголеною. І важко не помітити її "вагітний" животик. При цьому вона поставила позначку. Саме на животі вона "тегнула" свого обранця Колсона Бейкера (Machine Gun Kelly).

Меган Фокс вагітна (скріншот)

А на другому фото модель показала тест на вагітність. А в описі вона залишила декілька слів, які мають дуже важливий сенс.

"Нічого насправді не втрачено. З поверненням", - написала Меган й додала емодзі з дитинкою-янголом.

Меган Фокс знову стане матір'ю (фото: instagram.com/meganfox)

Річ у тому, що рік тому Фокс розповіла про викидень. Вона втратила дитину, коли була на 10-му тижні вагітності. І потім Меган описала свій біль у віршах.

До речі, усього за годину допис Меган вже зібрав понад 1 мільйон лайків.

Меган Фокс і її обранець (скріншот)

Що відомо про особисте життя Меган Фокс

Меган прожила приблизно 10 років у шлюбі з актором Браяном Остіном Гріном. Від нього Фокс народила трьох синів.

Пара часто сварилася, у 2020 Меган вкотре пішла від Браяна, а потім стало відомо, що вона закрутила роман з Machine Gun Kelly. 

У 2022 році Фокс та її обранець заручилися. Втім, у 2023 році вони серйозно посварилися. Через це з'явилися чутки, що пара вже не разом. Але Меган та Бейкер все одно іноді з'являлися на публіці, що давало фанам надію на возз'єднання зірок.

 

До слова, раніше Меган Фокс потрапила в скандал через ганебний жарт про українок.

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