Меган Фокс кинула молодого нареченого, від якого чекає дитину, - ЗМІ

За словами інсайдера, стосунки пари закінчилися у вихідні, коли вони разом відзначали День подяки в Колорадо.

Приводом для розриву стало те, що Меган виявила на телефоні MGK якийсь матеріал, який дуже її засмутив.

У результаті вона попросила музиканта покинути свято раніше. Відтоді пара не зустрічалася, і наразі вони не разом.

Нагадаємо, що зірка "Трансформерів" вагітна від Колсона, і, за підрахунками видань, має народити дитину в березні 2025 року.

До слова, раніше стосунки пари вже переживали важкі моменти. Вони кілька разів розходилися і знову сходилися, що давало шанувальникам надію на гармонію, особливо після звісток про вагітність.

Меган Фокс (фото: instagram.com/meganfox)

Однак цього не сталося. Проте не можна виключати, що Меган Фокс знову вирішить дати Колсону шанс.

До слова, Роман Меган і Machine Gun Kelly почався у 2020 році, незабаром після її розставання з чоловіком Браяном Остіном Гріном, від якого в неї троє синів - Ноа, Бодхі та Джорні.

Меган Фокс і Браян Остін Грін (фото: Getty Images)