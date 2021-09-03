В Меджибожском замке нашли печати великого князя Киевского, которым 900 лет (фото)

Ученый уточнил, что сейчас проводятся археологические исследования в том участке замка, где находились укрепления периода Киевской Руси - это укрепление летописного града Межибож.

"Мы нашли там две печати, а всего их уже шесть. Они одинаковые и принадлежат князю Ярославу Изяславичу, а это середина - вторая половина XII века", - отметил директор заповедника.

Печати изготовлены из свинца. Ими скреплялись грамоты, которые князья писали друг другу.

Печати свидетельствуют об интенсивной переписке киевского князя с Меджибожем (фото: ukrinform.ua)

"Такие печати выполняли две функции. Они были вместо подписи князя и предоставляли возможность раскрыть свиток, не повредив печать, то есть обеспечивали достоверность передаваемой в письме информации", - объяснил Погорелец.

Печатям князя Ярослава Изяславича около 900 лет (фото: ukrinform.ua)

Меджибожский замок

Хотя первое упоминание о летописном Межибоже датируется 1146 годом, археологические исследования и найденная древнерусская свинцовая печать Киевской митрополии 1090-х годов доказывают, что укрепленное поселение существовало тут еще в конце XI века.

Великий князь Киевский Ярослав Изяславич

Ярослав II Изяславич (годы жизни 1132 - 1180) из династии Рюриковичей был князем Туровским, Новгородским, Луцким, великим князем Киевским. Был сыном князя Изяслава Мстиславича, внуком князя Мстислава Владимировича (Великого), правнуком Владимира Мономаха.

Ярослав Изяславич в стольном граде правил совсем недолго: сначала его выбил из Киева черниговский князь Святослав Всеволодович, а после возвращения он наложил на киевлян большую контрибуцию, за что уже местные жители быстренько спровадили Ярослава II с великокняжеского престола. После чего он продолжал руководить Луцким княжеством до самой смерти.

Похоронен в киевском Свято-Федоровском монастыре, который основал его дед в 1129 году - храм в середине XIII века был разрушен после монгольского нашествия. Находился он в современном центре на углу улиц Владимирской и Большой Житомирской, где сейчас остался только фундамент строений древнего монастыря, усыпальницы девяти князей.

Руины Собора Федоровского монастыря в Киеве по рисункам Абрахама ван Вестерфельда 1651 года (фото: uk.wikipedia.org)