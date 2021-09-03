У Меджибізькому замку знайшли печатки великого князя Київського, яким 900 років (фото)

Науковець уточнив, що зараз проводяться археологічні дослідження в тій ділянці замку, де знаходилися укріплення періоду Київської Русі - це укріплення літописного граду Межибоже.

"Ми знайшли там дві печатки, а всього їх вже шість. Вони однакові й належать князю Ярославу Ізяславичу, а це середина - друга половина XII століття", - зазначив директор заповідника.

Печатки виготовлені зі свинцю. Ними скріплювалися грамоти, які князі писали один одному.

Печатки свідчать про інтенсивне листування київського князя з Меджибожем (фото: ukrinform.ua)

"Такі печатки виконували дві функції. Вони були замість підпису князя та надавали можливість розкрити сувій, не пошкодивши печатку, тобто забезпечували достовірність інформації, що передавалася в листі", - пояснив Погорілець.

Печаткам князя Ярослава Ізяславича близько 900 років (фото: ukrinform.ua)

Меджибізький замок

Хоча перша згадка про літописне Межибоже датується 1146 роком, археологічні дослідження та знайдена давньоруська свинцева печатка Київської митрополії 1090-х років доводять, що укріплене поселення існувало тут ще наприкінці XI століття.

Великий князь Київський Ярослав Ізяславич

Ярослав II Ізяславич (роки життя 1132 - 1180) з династії Рюриковичів був князем Туровським, Новгородським, Луцьким, великим князем Київським. Був сином князя Ізяслава Мстиславича, онуком князя Мстислава Володимировича (Великого), правнуком Володимира Мономаха.

Ярослав Ізяславич у стольному граді правив зовсім недовго: спочатку його вибив з Києва чернігівський князь Святослав Всеволодович, а після повернення він наклав на киян велику контрибуцію, за що вже місцеві жителі швиденько спровадили Ярослава II з великокнязівського престолу. Після чого він продовжував керувати Луцьким князівством до самої смерті.

Похований у київському Свято-Федорівському монастирі, який заснував його дід у 1129 році - храм у середині XIII століття був зруйнований після монгольської навали. Знаходився він в сучасному центрі на розі вулиць Володимирської та Великої Житомирської, де зараз залишився тільки фундамент будівель стародавнього монастиря, усипальниці дев'яти князів.

Руїни собору Федорівського монастиря в Києві за малюнками Абрагама ван Вестерфельда 1651 року (фото: uk.wikipedia.org)