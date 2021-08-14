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"Медузы тоже релаксируют": показали видео с популярного украинского курорта

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Железный Порт, Суббота 14 августа 2021 22:52
"Медузы тоже релаксируют": показали видео с популярного украинского курорта В Железном Порту показали медуз (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

В Железном Порту Херсонской области медузы продолжают "посещать" прибрежные воды.

Видео на своей странице в Facebook опубликовала туристка.

Так, на видео можно увидеть довольно чистую и приятную чистую морскую воду. Однако единственным минусом является нашествие медуз.

В частности, они безмятежно плавают в верхних слоях моря. Вполне возможно, что некоторые из них уже не живы, поскольку уже поднялись слишком близко к поверхности и были убиты обжигающей жарой.

Количество медуз в воде просто завораживает, ведь из-за них о спокойном плавании можно забыть.

"Медузы тоже релаксируют", - подписала свой ролик туристка.

Ранее мы сообщали, что украинцы после отдыха на курортах на Азовском море жалуются на интоксикацию.

Также сообщалось, что недавно на берегу Азовского моря нашли причудливых созданий.

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