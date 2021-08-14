"Медузы тоже релаксируют": показали видео с популярного украинского курорта
В Железном Порту Херсонской области медузы продолжают "посещать" прибрежные воды.
Видео на своей странице в Facebook опубликовала туристка.
Так, на видео можно увидеть довольно чистую и приятную чистую морскую воду. Однако единственным минусом является нашествие медуз.
В частности, они безмятежно плавают в верхних слоях моря. Вполне возможно, что некоторые из них уже не живы, поскольку уже поднялись слишком близко к поверхности и были убиты обжигающей жарой.
Количество медуз в воде просто завораживает, ведь из-за них о спокойном плавании можно забыть.
"Медузы тоже релаксируют", - подписала свой ролик туристка.
Ранее мы сообщали, что украинцы после отдыха на курортах на Азовском море жалуются на интоксикацию.
Также сообщалось, что недавно на берегу Азовского моря нашли причудливых созданий.