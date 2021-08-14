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"Медузи теж релаксують": показали відео з популярного українського курорту

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Залізний Порт, Субота 14 серпня 2021 22:52
"Медузи теж релаксують": показали відео з популярного українського курорту В Залізному Порту показали медуз (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У Залізному Порту Херсонської області медузи продовжують "відвідувати" прибережні води.

Відео на своїй сторінці у Facebook опублікувала туристка.

Так, на відео можна побачити доволі чисту і приємну чисту морську воду. Однак, єдиним мінусом є нашестя медуз.

Зокрема, вони безтурботно плавають у верхніх шарах моря. Цілком можливо, що деякі з них вже не живі, оскільки вже піднялися надто близько до поверхні та були вбиті палючою спекою.

Кількість медуз у воді просто заворожує, адже через них про спокійне плавання можна забути.

"Медузи теж релаксують", - підписала свій ролик туристка.

Раніше ми повідомляли, що українці після відпочинку на курортах на Азовському морі скаржаться на інтоксикацію.

Також повідомлялося, що нещодавно на березі Азовського моря знайшли химерних створінь.

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медузи
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