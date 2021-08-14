"Медузи теж релаксують": показали відео з популярного українського курорту

Так, на відео можна побачити доволі чисту і приємну чисту морську воду. Однак, єдиним мінусом є нашестя медуз.

Зокрема, вони безтурботно плавають у верхніх шарах моря. Цілком можливо, що деякі з них вже не живі, оскільки вже піднялися надто близько до поверхні та були вбиті палючою спекою.

Кількість медуз у воді просто заворожує, адже через них про спокійне плавання можна забути.

"Медузи теж релаксують", - підписала свій ролик туристка.