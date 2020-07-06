Медузы перекочевали в воды Днепра: где обнаружили морских обитателей

Постоянные обитатели моря - медузы замечены в пресных водах Днепра. Их заметили в Запорожской области, в Канкрыновке. Люди связывают появление медуз в водоеме с жарой, которая вызвана глобальным потеплением.

Соответствующее видео опубликовано в Instagram "ts_zp".

"Вы все еще смеетесь над экологией и глобальным потеплением? Тогда медузы идут к вам! Из-за аномальной жары, в Канкрыновке под Запорожьем в Днепре были обнаружены медузы", - сказано под видео.

Судя по видеоролику, в воде много медуз и чувствуют они себя совсем неплохо.

Отметим, что в комментариях украинцы отметили, что медузы в водах Днепра были еще 25 лет назад.

Медузы были в Днепре еще 25 лет назад.

Еще лет 10 назад видела маленьких медуз в Днепре и в заливе, размером с 5 копеек.

Всегда поражало, что среди жителей Запорожья столько политологов и вирусологов. Не думал, что этот список пополнят и зоологи. А если без сарказма, то видимо эти медузы были так всегда, только из-за высоких температур, вода нагрелась и создала благоприятные условия для их существования, в верхних слоях воды.

В субботу купался на Волне тоже видел маленькую медузу с 5 копеек.

Как мы ранее писали, на популярном украинском курорте отдыхающих атакуют морские блохи.