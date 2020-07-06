Медузи перекочували у води Дніпра: де виявили морських мешканців

Місцеві жителі Запорізької області помітили в річці медуз
Постійні мешканці моря - медузи помічені в прісних водах Дніпра. Їх помітили в Запорізькій області, в Канкриновці. Люди пов'язують появу медуз у водоймі зі спекою, яка викликана глобальним потеплінням.
Відповідне відео опубліковано в Instagram "ts_zp".
"Ви все ще смієтеся над екологією і глобальним потеплінням? Тоді медузи йдуть до вас! Через аномальну спеку, в Канкриновці під Запоріжжям в Дніпрі були виявлені медузи", - сказано під відео.
Судячи з відеоролика, у воді багато медуз і вони відчувають себе зовсім непогано.
Відзначимо, що в коментарях українці відзначили, що медузи у водах Дніпра були ще 25 років тому.
Як ми раніше писали, на популярному українському курорті відпочиваючих атакують морські блохи.
Автор: Людмила Жукова