Медуз на пляже Киева сняли на видео: откуда они берутся в Днепре и несут ли угрозу

Экс-политик снял на видео медуз на пляже "Африка" в районе Оболони.

"Они пресноводные и появляются при нагревании воды выше 25 градусов по Цельсию. Их появление свидетельствует о том, что Днепр мелеет и зарастает. Пресноводные медузы имеют жало, но используют его, как правило, для ловли корма", - говорится в публикации.

Фирсов обратил внимание, что появление и проживание этих морских обитателей в Днепре представляет собой серьезную опасность. Он убежден, что популяция медуз, скорее всего, будет расти. А так как они станут все больше съедать корм других рыб, то количество последних будет уменьшаться.

"Также медузы могут портить качество воды, забивать системы забора воды, гидротехнические сооружения и другие механизмы", - перечислил экоактивист другие риски.

Он добавил, что такой плохой симптом, как увеличение количества медуз в реке, еще раз подтверждает, что качество воды в Днепре "катастрофически ухудшается".

Видео: на пляже Киева в Днепре заметили большое количество медуз

Какие медузы заполонили Днепр

В то же время в комментариях к публикации приводится высказывание ученого о днепровских медузах, которые замечают в реке только в жаркие летние дни. Речь идет о Craspedacusta sowerbii - космополитическом виде, который встречается в пресных водоемах на всех континентах. Как пояснил директор Института гидробиологии, доктор биологических наук, профессор Сергей Афанасьев в интервью "Вечернему Киеву", такая медуза мелкая, достигает в размере не более 2-3 сантиметров.

Живет Craspedacusta sowerbii в двух ипостасях: в основном в виде маленьких полипов, а когда температура воды превышает 26 градусов, превращается в медузу и размножается, рассказал член-корреспондент НАН Украины.

"Впервые их обнаружили в конце 1970-х годов у Трипольской ГЭС, а затем в пруде-охладителе Чернобыльской атомной электростанции. И то, что о них немногие знают, связано с тем, что полипы живут в обрастаниях, мало кто изучает. Поскольку последние несколько лет в Украине преимущественно жаркие лета, эти создания стали более заметными, но никакой угрозы они не несут", - отметил ученый.