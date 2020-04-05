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Медицина не готова: эксперт поделился неутешительным прогнозом о коронавирусе

STYLERКоронавирус    05.04.2020 - 11:00
Медицина не готова: эксперт поделился неутешительным прогнозом о коронавирусе
Коронавирус 2020 - готова ли украинская медицина к вспышке (РБК-Украина)

Коронавирус может вызвать серьезные проблемы

Коронавирус 2020 переполошил всю страну и теперь все активно ищут лекарство, которое могло бы помочь. Однако отечественная медицина не готова к вспышкам инфицирования COVID-19.

Следовательно расчитывать на помощь в Украине на данный момент не стоит. Лучшим вариантом остается соблюдать карантин и режим чрезвычайной ситуации, передает издание "Сегодня".

Медик и популяризатор науки Леонид Бильченко говорит: "Это не значит, что мы не справимся и нужно складывать лапки, ничего не делать. Сейчас появляется мощное волонтерское движение, которое собирает отовсюду маски, средства индивидуальной защиты для врачей, людей, есть хорошие инициативы от бизнеса. Мы справимся, но если говорить начистоту, то мы не готовы. Этому способствовало много факторов и об этом все говорят. Один из факторов - не было эпидемиологической службы".

Также Леонид Бильченко высказался о разделении санитарно-эпидемиологической службы, проведенной в рамках медицинской реформы. Эксперт считает, что данный момент был выполнен неэффективно.

"Я поддерживаю реформу, но она просто не была готова к вызовам, которые сейчас появились. Зачатки реформы просто не могут справиться с угрозой. Возможно, должно было пройти еще несколько лет, чтобы все заработало хорошо. Но у нас нет нескольких лет, и поэтому сейчас все управляется в ручном режиме. По моим ощущениям, у нас ситуация не так страшна, как в Италии или Испании. Но чрезвычайное положение нужно вводить, этого не избежать", - прокомментировал он.

Напомним, врачи заявили, что лучшее лекарство от коронавируса найдено.

Ранее медики развеяли очередной миф о коронавирусе и сообщили, что перчатки могут не помочь.

А также о том, что эпидемиологи дали неприятный прогноз по коронавирусу в Украине.

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