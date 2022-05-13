Медсестра из Лисичанска, потерявшая ноги и часть руки, получила награду от Зеленского

Оксана Баландина 27 марта вместе с мужем Виктором возвращалась домой. Они решили сократить путь, и пошли знакомой тропой за рекой.

Там девушка попала на мину, но успела предупредить любимого. Оксана потеряла обе ноги выше колена, а также четыре пальца на руке.

Ко Дню медицинской сестры 12 мая ее отметили орденом "За спасенную жизнь". Награду она получила из рук Владимира Зеленского.

Фото: facebook.com/odalug

Оксана работала медицинской сестрой в стационарном отделении Луганской областной детской клинической больницы. Она - мама двух маленьких детей.

Во Львове пара сыграла свадьбу

Оксана и Виктор за годы отношений так и не нашли время, чтобы официально пожениться. Свои обеты они сказали друг другу уже после трагедии. Свадьба прошла во Львове, где девушка проходит реабилитацию и готовится к протезированию в Германии.

Обручальные кольца купили во Львове, здесь ей нашли белое платье, а торт испекли волонтеры. Церемония состоялась в ЗАГСе, а празднование - в палате Центра хирургии "Первого медицинского объединения города Львова".