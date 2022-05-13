RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Медсестра з Лисичанська, що втратила ноги й частину руки отримала нагороду від Зеленського

Фото: Медсестра з Лисичанська отримала нагороду
Автор: Світлана Мащенко

Медсестра з Лисичанська, яка підірвалась на міні й сильно постраждала, була відзначена президентом Володимиром Зеленським нагородою "За врятоване життя".

Про це розповіли в Луганській ОДА.

Оксана Баландіна 27 березня разом з чоловіком Віктором поверталася додому. Вони вирішили скоротити шлях, й пішли знайомою стежкою за річкою.

Там дівчина потрапила на міну, але встигла попередити коханого. Оксана втратила обидві ноги вище коліна, а також чотири пальці на руці.

До дня медичної сестри 12 травня її відзначили орденом "За врятоване життя". Нагороду вона отримала з рук Володимира Зеленського.

Фото: facebook.com/odalug

Оксана працювала медичною сестрою в стаціонарному відділенні Луганської обласної дитячої клінічної лікарні. Вона - мама двох маленьких дітей.

У Львові пара зіграла весілля

Оксана і Віктор за роки стосунків так і не знайшли час, аби офіційно одружитися. Свої обітниці вони сказали один одному вже після трагедії. Весілля пройшло у Львові, де дівчина проходить реабілітацію і готується до протезування в Німеччині.

Обручки купили у Львові, тут їй знайшли білу сукню, а торт спекли волонтери. Церемонія відбулася в РАЦСі, а святкування - в палаті Центру хірургії "Першого медичного об'єднання міста Львова".

Нагадаємо, що після трагедії Оксана розпочала вести свій відеоблог в TikTok, де надихає інших.

Раніше ми писали, що мама й маленька донька втратили ноги на вокзалі Краматорська. З'явилася історія та фото мужньої родини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленськиймедсестра