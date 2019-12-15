Медреформы-2020: какие изменения ожидают украинцев

Если денег у государства не будет хватать, то Минздрав урежет тарифы для больниц. Каким образом будут платить за медицинские услуги больницам, рассказывает информационный портал "Сегодня".

Минздрав сообщает, что в 2020 году расчетная капитационная ставка составит 600 грн, но за счет изменения корректирующих коэффициентов оплата за каждую возрастную группу не меняется. За взрослого в возрасте от 18 до 39 лет НСЗУ будет так же, как и в 2019 году, оплачивать 370 грн, а за ребенка до 5 лет – 1480 грн. Подобное решение даст возможность лучше планировать расходы на текущий и последующие годы.

Медреформа в Украине - изменения в 2020 году (иллюстративное фото: УНИАН)

Национальная служба здоровья будет платить за услуги, которые входят в программу медицинских гарантий. В программу входят первичная, специализированная и высокоспециализированная медицина, паллиативная медпомощь, роды, лечение детей до 16 лет и медреабилитация. Список включает в себя множество всего: от лечения гриппа до сложных операций.

Среди услуг есть приоритетные - это лечение инсультов и инфарктов, эндоскопические услуги для раннего выявления рака, маммография, роды и неонатологическая помощь. За эти услуги НСЗУ будет платить по повышенному тарифу.