Медреформи-2020: які зміни чекають на українців

Якщо грошей у держави не буде вистачати, то МОЗ уріже тарифи для лікарень. Яким чином будуть платити за медичні послуги лікарням, розповідає інформаційний портал "Сьогодні".

Мінохоронздоров'я повідомляє, що в 2020 році розрахункова ставка складе 600 грн, але за рахунок зміни коригуючих коефіцієнтів оплата за кожну вікову групу не змінюється. За дорослого у віці від 18 до 39 років НСЗУ буде так само, як і в 2019 році, оплачувати 370 грн, а за дитину до 5 років – 1480 грн. Подібне рішення дасть можливість краще планувати витрати на поточний та наступні роки.

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Національна служба здоров'я буде платити за послуги, які входять в програму медичних гарантій. У програму входять первинна, спеціалізована та високоспеціалізована медицина, паліативна медична допомога, пологи, лікування дітей до 16 років і реабилитация. Список включає в себе безліч усього: від лікування грипу до складних операцій.

Серед послуг є пріоритетні - це лікування інсультів та інфарктів, ендоскопічні послуги для раннього виявлення раку, мамографія, пологи та неонатологічна допомога. За ці послуги НСЗУ буде платити за підвищеним тарифом.