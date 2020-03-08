Медреформа в Украине: лечиться в частных клиниках можно будет бесплатно

Медреформа в Украине охватывает все больше направлений и для жителей страны появляются бесплатные услуги. Самым главным условием для получения бесплатных медицинских услуг является декларация, которую нужно подписать с выбранным врачом.

Как сообщает Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ), получить медицинское обслуживание бесплатно можно будет и в частных клиниках. Однако не во всех – у медицинского учреждения должен быть подписан договор с НСЗУ.

На данный момент такие договора подписало 108 частных медучреждений и это значит, что за каждого пациента, с которым у клиники подписана декларация, они смогут получить возмещение средств от НСЗУ.

Для того, чтобы получить медицинские услуги бесплатно в частной клинике, пациент обязательно должен подписать декларацию до 1 апреля 2020 года, пишет издание "Сегодня". Однако сделать это можно и позже.

С 1 апреля визит к профильному специалисту даже в обычной поликлинике будет платным. Чтобы обслуживаться бесплатно – нужно будет направление от семейного врача, терапевта или педиатра, с которым подписана декларация. Бесплатно можно будет получить только экстренную медицинскую помощь.

Стоит отметить, что семейный врач отправляет пациента к специалисту, которого можно выбрать. В том числе и врача из частной клиники. Если такая клиника подписала договор с НСЗУ, то визит будет бесплатным – лечение и консультацию оплатит государство.

Если в больнице или поликлинике пациента попросят оплатить визит или что-то купить, то в НСЗУ рекомендуют звонить на горячую линию 16-77.

В частных клиниках есть нюансы. Они могут смотреть на тарифы, которые оплачивает НСЗУ и подписать договор на частичное бесплатное обслуживание.

К примеру, тариф на лечение туберкулеза составляет 20 663 гривны, инсульта – 19 332 гривны, инфаркта – 16 000 гривен. А вот консультация специалиста будет оплачиваться из расчета 4942 гривны за 100 человек.

Соответственно, частная клиника имеет право подписать договор на лечение инфаркта или инсульта, но при этом отказаться от бесплатных консультаций специалистов. С 1 апреля в каждой частной клинике, которая подписала договор с НСЗУ, появится информация о том, как услуги они предоставляют бесплатно.