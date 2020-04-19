Медработнице угрожают сжечь дом из-за коронавируса: новые подробности, фото

Коронавирус 2020 - медработнице угрожают сжечь дом, новые подробности

Из-за коронавируса санитарку едва не лишили жизни

Коронавирус 2020 напугал жителей Черногородки (Киевская область) и они решили поджечь дом санитарки. Попытка оказалась провальной, однако медработница переживает, что ситуация повторится. Пресс-служба местной полиции поделилась деталями происшествия.

Отмечается, что неизвестные бросили во двор, где проживает медицинский работник, стеклянную бутылку. Работники полиции изъяли эту емкость, там оказалась жидкость с резким запахом, однако без следов горения.

"Чтобы не допустить в дальнейшем недоразумений между односельчанами, работники Макаровского отделения полиции провели с представителями местного самоуправления и с жителями села разъяснительную работу", - указано в сообщении.

Коронавирус 2020 - медработнице угрожают сжечь дом, новые подробности

Кроме того, работники полиции предупреждают, что четко следят за соблюдением гражданами условий карантина. В случае нарушения условий будет проведена соответствующая проверка и виновные понесут законное наказание.

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