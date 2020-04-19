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Медпрацівниці погрожують спалити будинок через коронавірус: нові подробиці, фото

STYLERКоронавірус    19.04.2020 - 08:56
Медпрацівниці погрожують спалити будинок через коронавірус: нові подробиці, фото
Коронавірус 2020 - медпрацівниці погрожують спалити будинок, нові подробиці

Через коронавірус санітарку ледь не позбавили життя

Коронавірус 2020 налякав жителів Чорногородки (Київська область) і вони вирішили підпалити будинок санітарки. Спроба виявилася провальною, однак медпрацівниця переживає, що ситуація повториться. Прес-служба місцевої поліції поділилася деталями події.

Зазначається, що невідомі кинули у двір, де проживає медичний працівник, скляну пляшку. Працівники поліції вилучили цю ємність, там виявилася рідина з різким запахом, однак без слідів горіння.

"Щоб не допустити в подальшому непорозумінь між односельцями, працівники Макарівського відділення поліції провели з представниками місцевого самоврядування і з жителями села роз'яснювальну роботу", - зазначено в повідомленні.

Медпрацівниці погрожують спалити будинок через коронавірус: нові подробиці, фотоКоронавірус 2020 - медработнице погрожують спалити будинок, нові подробиці

Крім того, працівники поліції попереджають, що чітко стежать за дотриманням громадянами умов карантину. У разі порушення умов буде проведена відповідна перевірка і винні понесуть законне покарання.

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А також про те, чи можна заразитися коронавірусом через їжу і воду. Наголошується, що COVID-19 може зберігати життєздатність до 72 годин у пластику та нержавіючій сталі, а також до 24 годин на картоні.

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