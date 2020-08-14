Медовый спас 2020: что можно и нельзя делать в этот день, все приметы

В эту дату православная церковь совершает празднество Всемилостивому Спасу
Какой сегодня праздник. 14 августа 2020 года в Украине празднуется Медовый Спас или Маковея. Полное название этого праздника звучит так - Праздник Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня. Его установили в IX веке в Константинополе, так как именно здесь хранилась часть креста, на котором был распят Иисус. Каждый год, в августе часть Животворящего Креста приносили в храм Святой Софии и освящали воду для исцеления от болезней.
Также в этот день начинается Успенский пост, который продлится 14 дней. Завершится он 28 августа на праздник Успения Пресвятой Богородицы.
В церковном календаре праздник Маковея называется днем семи мучеников Макавеев, их матери Соломонии и учителя Елеазара. В православной традиции Макавеев олицетворяют как символ нерушимости в соблюдении христианских заповедей.
Праздник также называют Медовым Спасом, потому что в это время наступает период сбора меда из ульев. Для тех, у кого есть своя пасека необходимо посвятить ульи для лучшего урожая в следующем году.
Как мы ранее писали, синоптик рассказала, какой будет погода на праздник Маковея.