Медовий спас 2020: що можна і не можна робити в цей день, всі прикмети

У цей день православна церква здійснює святкування Всемилостивому Спасу
Яке сьогодні свято. 14 серпня 2020 року в Україні святкують Медовий Спас або Маковея. Повна назва цього свята звучить так - Свято Походження Чесних Древ Животворного Хреста Господнього. Його встановили в IX столітті в Константинополі, через те, що саме тут зберігалася частина хреста, на якому був розп'ятий Ісус. Кожен рік, в серпні частина Животворного Хреста приносили в храм Святої Софії і освячували воду для зцілення від хвороб.
Також у цей день починається Успенський піст, який триватиме 14 днів. Завершиться він 28 серпня на свято Успіння Пресвятої Богородиці.
У церковному календарі свято Маковія називається днем семи мучеників Маковеїв, їх матері Соломонії та вчителя Елеазара. У православній традиції Маковеїв уособлюють як символ непорушності дотримання християнських заповідей.
Свято також називають Медовим Спасом, бо у цей час настає період збору меду з вуликів. Для тих, у кого є своя пасіка необхідно посвятити вулики для кращого врожаю в наступному році.
Як ми раніше писали, синоптик розповіла, якою буде погода на свято Маковея.