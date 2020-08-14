Медовий спас 2020: що можна і не можна робити в цей день, всі прикмети

Яке сьогодні свято. 14 серпня 2020 року в Україні святкують Медовий Спас або Маковея. Повна назва цього свята звучить так - Свято Походження Чесних Древ Животворного Хреста Господнього. Його встановили в IX столітті в Константинополі, через те, що саме тут зберігалася частина хреста, на якому був розп'ятий Ісус. Кожен рік, в серпні частина Животворного Хреста приносили в храм Святої Софії і освячували воду для зцілення від хвороб.

Також у цей день починається Успенський піст, який триватиме 14 днів. Завершиться він 28 серпня на свято Успіння Пресвятої Богородиці.

У церковному календарі свято Маковія називається днем семи мучеників Маковеїв, їх матері Соломонії та вчителя Елеазара. У православній традиції Маковеїв уособлюють як символ непорушності дотримання християнських заповідей.

Свято також називають Медовим Спасом, бо у цей час настає період збору меду з вуликів. Для тих, у кого є своя пасіка необхідно посвятити вулики для кращого врожаю в наступному році.

Головні прикмети на Медовий Спас

Перелітні птахи покидають свої гнізда і відлітають на південь — настає час холодних ночей.

Медовий спас — кінець літнього періоду і початок осіннього.

Відцвітають троянди — літо кінчається.

Дощ йде в Медовий Спас — майбутнім влітку не будуть горіти ліси.

Медовий Спас непередбачуваний — погода може бути абсолютно будь-який. Навіть приказка є: у першого Спаса всього в запасі.

Що потрібно зробити в це свято

Подякувати пасічника за його працю.

Приготувати щось з меду.

Приготувати щось з маку.

Скупатися наостанок. Після цього свята купатися заборонено.

Відвідати богослужіння. 14 серпня в церквах проходить святкова ранкова служба.

Освятити в церкві продукти. Традиційно для освячення носили мед і мак, а також інші сезонні овочі та фрукти. Також святили і квіти.

Просити про відпущення гріхів.

Допомагати ближньому своєму. Зазвичай пасічники давали трохи меду нужденним людям.

Що не можна робити в цей день

Працювати.

Влаштовувати гучні застілля.

Вживати скоромну їжу. В цей день потрібно постити.

Як ми раніше писали, синоптик розповіла, якою буде погода на свято Маковея.