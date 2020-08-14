Медовый спас 2020: что можно и нельзя делать в этот день, все приметы

Медовый спас 2020 приходится на 14 августа (фото: pixabay.com)

В эту дату православная церковь совершает празднество Всемилостивому Спасу

Какой сегодня праздник. 14 августа 2020 года в Украине празднуется Медовый Спас или Маковея. Полное название этого праздника звучит так - Праздник Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня. Его установили в IX веке в Константинополе, так как именно здесь хранилась часть креста, на котором был распят Иисус. Каждый год, в августе часть Животворящего Креста приносили в храм Святой Софии и освящали воду для исцеления от болезней.

Также в этот день начинается Успенский пост, который продлится 14 дней. Завершится он 28 августа на праздник Успения Пресвятой Богородицы.

В церковном календаре праздник Маковея называется днем семи мучеников Макавеев, их матери Соломонии и учителя Елеазара. В православной традиции Макавеев олицетворяют как символ нерушимости в соблюдении христианских заповедей.

Праздник также называют Медовым Спасом, потому что в это время наступает период сбора меда из ульев. Для тех, у кого есть своя пасека необходимо посвятить ульи для лучшего урожая в следующем году.

Главные приметы на Медовый Спас

Перелетные птицы покидают свои гнезда и улетают на юг — наступает время холодных ночей.

Медовый спас — конец летнего периода и начало осеннего.

Розы отцветают — лето кончается.

Дождь идет в Медовый Спас — будущим летом не будут леса гореть.

Медовый Спас непредсказуем — погода может быть абсолютно любой. Даже поговорка есть: у первого Спаса всего в запасе.

Что нужно сделать в этот праздник

Поблагодарить пасечника за его труд.

Приготовить что-то из меда.

Приготовить что-то из мака.

Искупаться напоследок. После этого праздника купаться запрещено.

Посетить богослужение. 14 августа в церквях проходит праздничная утренняя служба.

Освятить в церкви продукты. Традиционно для освящения носили мед и мак, а также другие сезонные овощи и фрукты. Также святили и цветы.

Просить об отпущении грехов.

Помогать ближнему своему. Обычно пасечники давали немного меда нуждающимся людям.

Что нельзя делать в этот день

Работать.

Устраивать шумные застолья.

Употреблять скоромную пищу. В этот день нужно поститься.

Как мы ранее писали, синоптик рассказала, какой будет погода на праздник Маковея.