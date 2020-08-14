ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Медовый спас 2020: что можно и нельзя делать в этот день, все приметы

Пятница 14 августа 2020 06:03
Медовый спас 2020: что можно и нельзя делать в этот день, все приметы
Медовый спас 2020 приходится на 14 августа (фото: pixabay.com)
Автор: Styler

В эту дату православная церковь совершает празднество Всемилостивому Спасу

Какой сегодня праздник. 14 августа 2020 года в Украине празднуется Медовый Спас или Маковея. Полное название этого праздника звучит так - Праздник Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня. Его установили в IX веке в Константинополе, так как именно здесь хранилась часть креста, на котором был распят Иисус. Каждый год, в августе часть Животворящего Креста приносили в храм Святой Софии и освящали воду для исцеления от болезней.

Также в этот день начинается Успенский пост, который продлится 14 дней. Завершится он 28 августа на праздник Успения Пресвятой Богородицы.

В церковном календаре праздник Маковея называется днем семи мучеников Макавеев, их матери Соломонии и учителя Елеазара. В православной традиции Макавеев олицетворяют как символ нерушимости в соблюдении христианских заповедей.

Праздник также называют Медовым Спасом, потому что в это время наступает период сбора меда из ульев. Для тех, у кого есть своя пасека необходимо посвятить ульи для лучшего урожая в следующем году.

Главные приметы на Медовый Спас

  • Перелетные птицы покидают свои гнезда и улетают на юг — наступает время холодных ночей.
  • Медовый спас — конец летнего периода и начало осеннего.
  • Розы отцветают — лето кончается.
  • Дождь идет в Медовый Спас — будущим летом не будут леса гореть.
  • Медовый Спас непредсказуем — погода может быть абсолютно любой. Даже поговорка есть: у первого Спаса всего в запасе.

Что нужно сделать в этот праздник

  • Поблагодарить пасечника за его труд.
  • Приготовить что-то из меда.
  • Приготовить что-то из мака.
  • Искупаться напоследок. После этого праздника купаться запрещено.
  • Посетить богослужение. 14 августа в церквях проходит праздничная утренняя служба.
  • Освятить в церкви продукты. Традиционно для освящения носили мед и мак, а также другие сезонные овощи и фрукты. Также святили и цветы.
  • Просить об отпущении грехов.
  • Помогать ближнему своему. Обычно пасечники давали немного меда нуждающимся людям.

Что нельзя делать в этот день

  • Работать.
  • Устраивать шумные застолья.
  • Употреблять скоромную пищу. В этот день нужно поститься.

Как мы ранее писали, синоптик рассказала, какой будет погода на праздник Маковея.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Праздники
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь