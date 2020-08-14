Медовый спас 2020: что можно и нельзя делать в этот день, все приметы
Пятница 14 августа 2020 06:03
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Медовый спас 2020 приходится на 14 августа (фото: pixabay.com)
В эту дату православная церковь совершает празднество Всемилостивому Спасу
Какой сегодня праздник. 14 августа 2020 года в Украине празднуется Медовый Спас или Маковея. Полное название этого праздника звучит так - Праздник Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня. Его установили в IX веке в Константинополе, так как именно здесь хранилась часть креста, на котором был распят Иисус. Каждый год, в августе часть Животворящего Креста приносили в храм Святой Софии и освящали воду для исцеления от болезней.
Также в этот день начинается Успенский пост, который продлится 14 дней. Завершится он 28 августа на праздник Успения Пресвятой Богородицы.
В церковном календаре праздник Маковея называется днем семи мучеников Макавеев, их матери Соломонии и учителя Елеазара. В православной традиции Макавеев олицетворяют как символ нерушимости в соблюдении христианских заповедей.
Праздник также называют Медовым Спасом, потому что в это время наступает период сбора меда из ульев. Для тех, у кого есть своя пасека необходимо посвятить ульи для лучшего урожая в следующем году.
Главные приметы на Медовый Спас
- Перелетные птицы покидают свои гнезда и улетают на юг — наступает время холодных ночей.
- Медовый спас — конец летнего периода и начало осеннего.
- Розы отцветают — лето кончается.
- Дождь идет в Медовый Спас — будущим летом не будут леса гореть.
- Медовый Спас непредсказуем — погода может быть абсолютно любой. Даже поговорка есть: у первого Спаса всего в запасе.
Что нужно сделать в этот праздник
- Поблагодарить пасечника за его труд.
- Приготовить что-то из меда.
- Приготовить что-то из мака.
- Искупаться напоследок. После этого праздника купаться запрещено.
- Посетить богослужение. 14 августа в церквях проходит праздничная утренняя служба.
- Освятить в церкви продукты. Традиционно для освящения носили мед и мак, а также другие сезонные овощи и фрукты. Также святили и цветы.
- Просить об отпущении грехов.
- Помогать ближнему своему. Обычно пасечники давали немного меда нуждающимся людям.
Что нельзя делать в этот день
- Устраивать шумные застолья.
- Употреблять скоромную пищу. В этот день нужно поститься.
Как мы ранее писали, синоптик рассказала, какой будет погода на праздник Маковея.
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