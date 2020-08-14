Медовий спас 2020: що можна і не можна робити в цей день, всі прикмети
П'ятниця 14 серпня 2020 06:03
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Медовий спас 2020 припадає на 14 серпня (фото: pixabay.com)
У цей день православна церква здійснює святкування Всемилостивому Спасу
Яке сьогодні свято. 14 серпня 2020 року в Україні святкують Медовий Спас або Маковея. Повна назва цього свята звучить так - Свято Походження Чесних Древ Животворного Хреста Господнього. Його встановили в IX столітті в Константинополі, через те, що саме тут зберігалася частина хреста, на якому був розп'ятий Ісус. Кожен рік, в серпні частина Животворного Хреста приносили в храм Святої Софії і освячували воду для зцілення від хвороб.
Також у цей день починається Успенський піст, який триватиме 14 днів. Завершиться він 28 серпня на свято Успіння Пресвятої Богородиці.
У церковному календарі свято Маковія називається днем семи мучеників Маковеїв, їх матері Соломонії та вчителя Елеазара. У православній традиції Маковеїв уособлюють як символ непорушності дотримання християнських заповідей.
Свято також називають Медовим Спасом, бо у цей час настає період збору меду з вуликів. Для тих, у кого є своя пасіка необхідно посвятити вулики для кращого врожаю в наступному році.
Головні прикмети на Медовий Спас
- Перелітні птахи покидають свої гнізда і відлітають на південь — настає час холодних ночей.
- Медовий спас — кінець літнього періоду і початок осіннього.
- Відцвітають троянди — літо кінчається.
- Дощ йде в Медовий Спас — майбутнім влітку не будуть горіти ліси.
- Медовий Спас непередбачуваний — погода може бути абсолютно будь-який. Навіть приказка є: у першого Спаса всього в запасі.
Що потрібно зробити в це свято
- Подякувати пасічника за його працю.
- Приготувати щось з меду.
- Приготувати щось з маку.
- Скупатися наостанок. Після цього свята купатися заборонено.
- Відвідати богослужіння. 14 серпня в церквах проходить святкова ранкова служба.
- Освятити в церкві продукти. Традиційно для освячення носили мед і мак, а також інші сезонні овочі та фрукти. Також святили і квіти.
- Просити про відпущення гріхів.
- Допомагати ближньому своєму. Зазвичай пасічники давали трохи меду нужденним людям.
Що не можна робити в цей день
- Влаштовувати гучні застілля.
- Вживати скоромну їжу. В цей день потрібно постити.
Як ми раніше писали, синоптик розповіла, якою буде погода на свято Маковея.
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