Медовий Спас 2023: що суворо заборонено робити, аби не накликати біду

Православна назва свята - Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього. Від цього дня, 14 серпня, починається Успенський піст, який триватиме по 27 серпня включно.

14 серпня за православним календарем відзначається перший, Медовий Спас. Велике свято, яке також називають Спас на воді або Маковія - на честь Семи мучеників братів Маккавеїв, які віддали життя за християнську віру.

Що суворо заборонено робити на Маковія, важливі традиції, і яка буде дата свята наступного року - в матеріалі Styler далі.

Що заборонено в це свято

Сувора заборона в цю дату пов'язана з прибиранням в оселі та будь-якою іншою важкою роботою по господарству.

Як і в будь-яке важливе церковне свято, забороняється прати, шити, вишивати, в'язати, тобто займатися рукоділлям.

Після 14 серпня купатися у водоймах вважалося особливо поганою ідеєю. Люди вірили, що підвищується ризик захворіти після таких водних процедур або навіть потонути. А от у свято купатися можна і навіть треба - це додасть здоров'я і сил.

На Медовий Спас починається Успенський піст, тому для вірян в раціоні з'являються обмеження на рибні та м'ясні страви, молочку, яйця.

Сварки та лайка, побажання комусь зла в це свято вважаються вельми поганою прикметою, інакше негатив повернеться і принесе вам біду.

14 серпня не можна голосно говорити, шумно святкувати, вживати алкоголь, переїдати.

Маковія - особливе свято для українців (колаж Styler)

Що треба зробити на Медовий Спас

Головні традиції свята пов'язані з медом і бджільництвом. В цей день соти можна нести до церкви для освячення, а мед з них вважається найбільш цілющим.

Окрім меду святять також букети до складу яких зазвичай входять:

достиглі голівки маку

айстри, чорнобривці та жоржини

м'ята, базилік і чебрець

барвінок

гвоздики

любисток та полин

волошки

петрові батоги

деревій та інші сезонні рослини

Після освячення мед наші предки лишали в церкві, а квіти і головки маку несли додому і клали за образами.

На Маковія печуть медові пряники, млинці з маком і медом, пироги, булочки з маком, а обрядовою їжею є "шуліки", або "ломанці".

Як зміниться дата Маковія наступного року і коли відзначимо інші Спаси

Вже з 1 вересня 2023 року ПЦУ перейде на новоюліанський календар. Дати свят почнуться "зміщуватися" на 13 днів назад. Нові дати "Трьох Спасів" будуть такими:

День семи мучеників Маковеїв, або Маковія - 1 серпня замість 14 серпня

замість 14 серпня Преображення Господнє, Яблучний Спас - 6 серпня замість 19 серпня

замість 19 серпня Успіння Пресвятої Богородиці - 15 серпня замість 28 серпня, а Горіховий Спас 16 серпня замість 29 серпня.

замість 28 серпня, а Горіховий Спас 16 серпня замість 29 серпня. Успенський пост триватиме з 1 по 14 серпня замість 14-27 серпня

При цьому визначати дату Великодня будуть як і раніше. Це також стосується Вербної неділі, Вознесіння, Трійці та Великоднього посту.

В Православній церкві зазначають, що парафії можуть самі вирішувати за яким календарем відзначати ті чи інші свята.