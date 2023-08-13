Медовый Спас 2023: что строго запрещено делать, чтобы не навлечь беду

Православное название праздника - Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня. С этого дня, 14 августа, начинается Успенский пост, который продлится до 27 августа включительно.

14 августа по православному календарю отмечается первый Медовый Спас. Большой праздник, который также называют Спас на воде или Маковея - в честь Семи мучеников братьев Маккавеев, отдавших жизнь за христианскую веру.

Что строго запрещено делать на Маковея, важные традиции, и какой будет дата праздника в следующем году - в материале Styler дальше.

Что запрещено в этот праздник

Строгий запрет в эту дату связан с уборкой в доме и любой другой тяжелой работой по хозяйству.

Как и в любой важный церковный праздник, запрещается стирать, шить, вышивать, вязать, то есть заниматься рукоделием.

После 14 августа купаться в водоемах считалось плохой идеей. Люди верили, что повышается риск заболеть после таких водных процедур или даже утонуть. А вот в сам праздник купаться можно и даже нужно - это прибавит сил и здоровья.

На Медовый Спас начинается Успенский пост, поэтому для верующих в рационе появляются ограничения на рыбные, мясные блюда, молочку, яйца.

Ссоры и ругань, пожелания кому-то зла в этот праздник считаются очень плохой приметой, иначе негатив вернется и принесет вам беду.

14 августа нельзя громко говорить, шумно праздновать, употреблять алкоголь, переедать.

Маковея - особенный праздник для украинцев (коллаж Styler)

Что нужно сделать на Медовый Спас

Главные традиции праздника связаны с медом и пчеловодством. В этот день соты можно нести в церковь для освящения, а мед из них считается наиболее целебным.

Кроме меда святят также букеты, в состав которых обычно входят:

созревшие головки мака

астры, бархатцы и георгины

мята, базилик и чабрец

барвинок

гвоздики

любисток и полынь

васильки

тысячелистник и другие сезонные растения

После освящения мед наши предки оставляли в церкви, а цветы и головки мака несли домой и клали за образами.

На Маковея пекут медовые пряники, блины с маком и медом, пироги, булочки с маком, а обрядовой пищей являются "шулики", или "ломанцы".

Как изменится дата Маковея в следующем году и когда отметим другие Спасы

Уже с 1 сентября 2023 ПЦУ перейдет на новоюлианский календарь. Даты праздников начнутся "смещаться" на 13 дней назад. Новые даты "Трех Спасов" будут такими:

День семи мучеников Маковеев, или Маковея - 1 августа вместо 14 августа

вместо 14 августа Преображение Господне, Яблочный Спас - 6 августа вместо 19 августа

вместо 19 августа Успение Пресвятой Богородицы - 15 августа вместо 28 августа, а Ореховый Спас 16 августа вместо 29 августа.

вместо 28 августа, а Ореховый Спас 16 августа вместо 29 августа. Успенский пост продлится с 1 по 14 августа вместо 14-27 августа.

При этом определять дату Пасхи будут по-прежнему. Это также касается Вербного воскресенья, Вознесения, Троицы и Пасхального поста.

В Православной церкви отмечают, что приходы могут сами решать, по какому календарю отмечать те или иные праздники.