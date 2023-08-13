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Медовый Спас 2023: что строго запрещено делать, чтобы не навлечь беду

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Воскресенье 13 августа 2023 17:01
Медовый Спас 2023: что строго запрещено делать, чтобы не навлечь беду Что нельзя делать на Спас (фото: Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

14 августа по православному календарю отмечается первый Медовый Спас. Большой праздник, который также называют Спас на воде или Маковея - в честь Семи мучеников братьев Маккавеев, отдавших жизнь за христианскую веру.

Православное название праздника - Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня. С этого дня, 14 августа, начинается Успенский пост, который продлится до 27 августа включительно.

Что строго запрещено делать на Маковея, важные традиции, и какой будет дата праздника в следующем году - в материале Styler дальше.

Что запрещено в этот праздник

Строгий запрет в эту дату связан с уборкой в доме и любой другой тяжелой работой по хозяйству.

Как и в любой важный церковный праздник, запрещается стирать, шить, вышивать, вязать, то есть заниматься рукоделием.

После 14 августа купаться в водоемах считалось плохой идеей. Люди верили, что повышается риск заболеть после таких водных процедур или даже утонуть. А вот в сам праздник купаться можно и даже нужно - это прибавит сил и здоровья.

На Медовый Спас начинается Успенский пост, поэтому для верующих в рационе появляются ограничения на рыбные, мясные блюда, молочку, яйца.

Ссоры и ругань, пожелания кому-то зла в этот праздник считаются очень плохой приметой, иначе негатив вернется и принесет вам беду.

14 августа нельзя громко говорить, шумно праздновать, употреблять алкоголь, переедать.

Медовый Спас 2023: что строго запрещено делать, чтобы не навлечь беду

Маковея - особенный праздник для украинцев (коллаж Styler)

Что нужно сделать на Медовый Спас

Главные традиции праздника связаны с медом и пчеловодством. В этот день соты можно нести в церковь для освящения, а мед из них считается наиболее целебным.

Кроме меда святят также букеты, в состав которых обычно входят:

  • созревшие головки мака
  • астры, бархатцы и георгины
  • мята, базилик и чабрец
  • барвинок
  • гвоздики
  • любисток и полынь
  • васильки
  • тысячелистник и другие сезонные растения

После освящения мед наши предки оставляли в церкви, а цветы и головки мака несли домой и клали за образами.

На Маковея пекут медовые пряники, блины с маком и медом, пироги, булочки с маком, а обрядовой пищей являются "шулики", или "ломанцы".

Как изменится дата Маковея в следующем году и когда отметим другие Спасы

Уже с 1 сентября 2023 ПЦУ перейдет на новоюлианский календарь. Даты праздников начнутся "смещаться" на 13 дней назад. Новые даты "Трех Спасов" будут такими:

  • День семи мучеников Маковеев, или Маковея - 1 августа вместо 14 августа
  • Преображение Господне, Яблочный Спас - 6 августа вместо 19 августа
  • Успение Пресвятой Богородицы - 15 августа вместо 28 августа, а Ореховый Спас 16 августа вместо 29 августа.
  • Успенский пост продлится с 1 по 14 августа вместо 14-27 августа.

При этом определять дату Пасхи будут по-прежнему. Это также касается Вербного воскресенья, Вознесения, Троицы и Пасхального поста.

В Православной церкви отмечают, что приходы могут сами решать, по какому календарю отмечать те или иные праздники.

Ранее мы писали, какие церковные праздники будут отмечаться в августе 2023 года.

Также узнайте про традиции всех трех Спасов в Украине.

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