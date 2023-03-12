Медівник "як у бабусі": ділимося секретами забутого рецепта

Складники:

5 яєць

1 склянка цукру (склянка 200 мл), але можна дати на 50 г менше

1 склянка меду

2 ст. л. масла

3 ст. л. олії

1 ст. л. соди (гашена оцтом)

2-2,5 склянки борошна (склянка 200 мл)

Сметана пожирніше 900 г

Цукрова пудра за смаком

Покрокове приготування

Ретельно перебийте білки з цукром, додайте 5 жовтків і знову збийте. Туди ж додайте мед і перебийте все міксером.

Влийте в масу розтоплене і охолоджене до кімнатної температури вершкове масло, олію. Додайте гашену оцтом соду. Перемішайте.

Додайте просіяне борошно, перемішайте. Має вийти консистенція густої сметани.

Форму для випічки застеліть пергаментним папером, вилийте третину тіста і випікайте коржі у розігрітій духовці. Кожен корж печеться 10-15 хвилин.

Збийте сметану з цукровою пудрою на малих обертах міксера.

Перемажте тортик кремом і прикрасьте за вашим смаком.

Поставте на просочування до холодильника на ніч. Ваш ідеальний медівник готовий.