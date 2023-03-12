Медовик "как у бабушки": делимся секретами забытого рецепта

Медовик - один из самых любимых домашних тортиков, которые готовит уже не одно поколение украинцев. Существует множество рецептов выпечки, а некоторые из них можно найти в записных книжках наших бабушек.
Подзабытым рецептом поделились на YouTube-канале Абетка рецептів.
Тщательно перебейте белки с сахаром, добавьте 5 желтков и снова взбейте. Туда же добавьте мед и перебейте все миксером.
Влейте в массу растопленное и охлажденное до комнатной температуры сливочное масло. Добавьте гашеную уксусом соду. Перемешайте.
Добавьте просеянную муку, перемешайте. Должна получиться консистенция густой сметаны.
Форму для выпечки застелите пергаментной бумагой, вылейте треть теста и выпекайте коржи в разогретой духовке. Каждый корж печется 10-15 минут.
Взбейте сметану с сахарной пудрой на малых оборотах миксера.
Перемажьте тортик кремом и украсьте по вашему вкусу.
Поставьте на пропитку в холодильник на ночь. Ваш идеальный медовик готов.
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