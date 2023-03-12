Медовик "как у бабушки": делимся секретами забытого рецепта

Составляющие:

5 яиц

1 стакан сахара (стакан 200 мл), но можно дать на 50 г меньше

1 стакан меда

2 ст. л. масло

3 ст. л. масла

1 ст. л соды (гашеная уксусом)

2-2,5 стакана муки (стакан 200 мл)

Сметана пожирнее 900 г

Сахарная пудра по вкусу

Пошаговое приготовление

Тщательно перебейте белки с сахаром, добавьте 5 желтков и снова взбейте. Туда же добавьте мед и перебейте все миксером.

Влейте в массу растопленное и охлажденное до комнатной температуры сливочное масло. Добавьте гашеную уксусом соду. Перемешайте.

Добавьте просеянную муку, перемешайте. Должна получиться консистенция густой сметаны.

Форму для выпечки застелите пергаментной бумагой, вылейте треть теста и выпекайте коржи в разогретой духовке. Каждый корж печется 10-15 минут.

Взбейте сметану с сахарной пудрой на малых оборотах миксера.

Перемажьте тортик кремом и украсьте по вашему вкусу.

Поставьте на пропитку в холодильник на ночь. Ваш идеальный медовик готов.