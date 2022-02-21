Медики выяснили, что любимая многими рыба может стать причиной гипертонии

Высокое давление, также известное как гипертония, является предвестником сердечных заболеваний, поэтому крайне важно его контролировать. Это касается и питания. Например, есть рыба, которая только усиливает гипертонию.
Об этом пишет Express.
Опасным продуктом для гипертоников является вяленая рыба. В ней содержится очень много соли, поэтому лучше избегать ее.
Вяление рыбы - это метод сохранения пищевых продуктов, который заключается в удалении воды из рыбы, это дает ей возможность долго хранится.
Британское исследование кровяного давления объясняет это так.
"Соль заставляет ваше тело удерживать воду. Если вы едите слишком много, лишняя вода в вашей крови дает дополнительное давление на стенки ваших кровеносных сосудов, повышая ваше кровяное давление", - пишут ученые.
Напротив, исследователи обнаружили, что жирная рыба, такая как скумбрия, лосось, сардины или мидии, может помочь защитить сердце и мозг от болезней.
"Обнаружено, что они богаты важным типом полиненасыщенных жиров, называемых омега-3, которые, как было показано, помогают снизить кровяное давление", - объясняет Британский кардиологический фонд (BHF).
Также отмечается, что "сочетание жирной рыбы в рамках традиционной средиземноморской диеты даст вашему телу наилучшие шансы предотвратить болезни".
Напомним, что врачи назвали пять факторов развития гипертонии.