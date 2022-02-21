Медики выяснили, что любимая многими рыба может стать причиной гипертонии

Опасным продуктом для гипертоников является вяленая рыба. В ней содержится очень много соли, поэтому лучше избегать ее.

Вяление рыбы - это метод сохранения пищевых продуктов, который заключается в удалении воды из рыбы, это дает ей возможность долго хранится.

Как соль повышает кровяное давление?

Британское исследование кровяного давления объясняет это так.

"Соль заставляет ваше тело удерживать воду. Если вы едите слишком много, лишняя вода в вашей крови дает дополнительное давление на стенки ваших кровеносных сосудов, повышая ваше кровяное давление", - пишут ученые.

Однако не все так плохо с рыбой

Напротив, исследователи обнаружили, что жирная рыба, такая как скумбрия, лосось, сардины или мидии, может помочь защитить сердце и мозг от болезней.

"Обнаружено, что они богаты важным типом полиненасыщенных жиров, называемых омега-3, которые, как было показано, помогают снизить кровяное давление", - объясняет Британский кардиологический фонд (BHF).

Также отмечается, что "сочетание жирной рыбы в рамках традиционной средиземноморской диеты даст вашему телу наилучшие шансы предотвратить болезни".