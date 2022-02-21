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Медики з'ясували, що улюблена багатьма риба може стати причиною гіпертонії

Автор: Людмила Жукова

Високий тиск, також відомий як гіпертонія, є передвісником серцевих захворювань, тому вкрай важливо його контролювати. Це стосується і харчування. Наприклад, є риба, яка тільки підсилює гіпертонію.

Про це пише Express.

Небезпечним продуктом для гіпертоніків є в'ялена риба. У ній міститься дуже багато солі, тому краще уникати її.

В'ялення риби - це метод збереження харчових продуктів, який полягає у видаленні води з риби, це дає їй можливість довго зберігається.

Як сіль підвищує кров'яний тиск?

Британське дослідження кров'яного тиску пояснює це так.

"Сіль змушує ваше тіло утримувати воду. Якщо ви їсте занадто багато, зайва вода у вашій крові дає додатковий тиск на стінки ваших кровоносних судин, підвищуючи ваш кров'яний тиск", - пишуть вчені.

Однак не все так погано з рибою

Навпаки, дослідники виявили, що жирна риба, така як скумбрія, лосось, сардини або мідії, може допомогти захистити серце і мозок від хвороб.

"Виявлено, що вони багаті важливим типом поліненасичених жирів, які називаються омега-3, які, як було показано, допомагають знизити кров'яний тиск", - пояснює Британський кардіологічний фонд (BHF).

Також наголошується, що "поєднання жирної риби в рамках традиційної середземноморської дієти дасть вашому тілу найкращі шанси запобігти хворобам".

Нагадаємо, що лікарі назвали п'ять факторів розвитку гіпертонії.

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