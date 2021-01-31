Медики развенчали популярный миф о сале: есть нужно обязательно

Сало является одним из самых популярных продуктов в Украине и мнения специалистов уже давно разделяются по поводу полезности этого продукта.

Эксперты опровергли распространенный миф о сале и рассказали, какая порция ежедневно этого продукта является совершенно безопасной. Об этом пишет Ukr.Media.

Как отмечают эксперты, продукты, насыщенные вредными жирами, такие как колбасы, сосиски, жирное мясо и сало действительно являются основным источником "плохого" холестерина. Однако немецкие ученые утверждают, что 20-30 грамм сала ежедневно очень полезны для любого человека, а особенно – для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Сало – такая же пища, как и любая другая. Да, в нем много жиров, много калорий, но вопрос, как всегда – в количестве. Некоторое время назад в сале обнаружили кислоты омега-3, что не является фантастическим открытием. Во всем, где есть животные жиры, можно найти жирные кислоты. Это не означает, что сало можно употреблять тоннами во имя здоровья - "плохого" жира там все-таки много", - объясняют медики.

Они рекомендуют не увлекаться сильно данным продуктом, и употреблять его в минимальных дозах – так сало будет полезно для организма и не принесет вреда.

"Сало не затопит сосуды холестериновыми бляшками, если есть его в разумных пределах. То есть, специальную пользу в употреблении сала вряд ли получится усмотреть, но если не планировать переходить на него полностью, то особенного вреда не будет", - резюмировали специалисты.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты назвали главные отличия некачественных колбас и колбасных продуктов.

А также рассказывали о том, что врачи рассказали, способно ли сало помогать при коронавирусе.