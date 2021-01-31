Медики розвіяли популярний міф про сало: їсти потрібно обов'язково

Сало є одним з найбільш популярних продуктів в Україні та думки фахівців вже давно поділяються з приводу корисності цього продукту.

Експерти спростували поширений міф про сало і розповіли, яка порція щодня цього продукту є абсолютно безпечною. Про це пише Ukr.Media.

Як відзначають експерти, продукти, насичені шкідливими жирами, такі як ковбаси, сосиски, жирне м'ясо і сало дійсно є основним джерелом "поганого" холестерину. Проте німецькі вчені стверджують, що 20-30 грамів сала щодня дуже корисні для будь-якої людини, а особливо – для людей з серцево-судинними захворюваннями.

"Сало – така ж їжа, як і будь-яка інша. Так, у ньому багато жирів, багато калорій, але питання, як завжди – у кількості. Деякий час тому в салі виявили кислоти омега-3, що не є фантастичним відкриттям. У всьому, де є тварини жири, можна знайти жирні кислоти. Це не означає, що сало можна вживати тоннами в ім'я здоров'я - "поганого" жиру там все ж таки багато", - пояснюють медики.

Вони рекомендують не захоплюватися сильно даним продуктом, і вживати його в мінімальних дозах – так сало буде корисно для організму і не принесе шкоди.

"Сало не затопить судини холестериновими бляшками, якщо їсти його в розумних межах. Тобто, спеціальну користь у вживанні сала навряд чи вийде побачити, але якщо не планувати переходити на нього повністю, то особливої шкоди не буде", - резюмували фахівці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти назвали головні відмінності неякісних ковбас та ковбасних продуктів.

А також розповідали про те, що лікарі розповіли, чи здатне сало допомагати при коронавірусі.