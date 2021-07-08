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Медики рассказали, как защитить себя от рака кожи

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Четверг 08 июля 2021 12:05
Медики рассказали, как защитить себя от рака кожи Фото: как защитить себя от рака кожи (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Долгое пребывание на солнце, солнечные ожоги, а также использование солярия способствуют развитию рака кожи. Непосредственной причиной развития всех видов рака являются мутации, которые позволяют клетке делиться.

Об этом сообщает ТСН.

Самая частая причина мутаций - это влияние ультрафиолетового излучения, которое повреждает ДНК клеток.

Злокачественные образования имеют особенности, которые отличают их от доброкачественных поражений кожи:

  • быстрое увеличение очага поражения;
  • доброкачественные поражения и родинки часто развиваются годами и зачастую не становятся больших размеров;
  • если есть зуд, кровотечение из родинки, то происходит воспаление внутри или вокруг поражения;
  • неровные очертания - доброкачественное поражение, включая родинку, должно быть четко отделено от окружающей зоны, и иметь округлую форму;
  • размер - чем больше поражения (родинка, узелок, пятно), тем выше риск его злокачественного характера.

Как защитить себя от рака кожи

  • Не загорайте в солярии.
  • Избегайте открытого солнца с 11:00 до 17:00.
  • Используйте солнцезащитные кремы и защитой от лучей типа А и В; головные уборы и солнцезащитные очки (лучше с уровнем защиты 400UV).
  • Каждый месяц самостоятельно осматривайте свою кожу. Все старые родинки не должны изменятся. В случае появления неясных пятен - обращайтесь к дерматологу.
  • Если с родинкой происходит что-то подозрительное или она неоднократно травмировалась, то лучше покажите ее специалисту.
  • Посещайте дерматолога или хирурга-онколога не реже одного раза в год, чтобы убедиться, что с вами все в порядке.
  • Врачи говорят, что большинство случаев рака кожи появляются ранней осенью, у пациентов, которые слишком активно контактировали с солнцем.

Напомним, врач рассказал, какие болезни обостряются под воздействием солнца.

Мы также писали о том, какие обследования бесплатны для украинцев при диагностике рака на ранних стадиях.

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