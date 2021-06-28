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Диагностика рака на ранних стадиях: какие обследования бесплатны для украинцев

Новина українською →
Понедельник 28 июня 2021 15:40
Диагностика рака на ранних стадиях: какие обследования бесплатны для украинцев Фото: диагностика рака в Украине (freepik.com)
Автор: Тетяна Самарук

Когда возникают проблемы со здоровья необходимо немедленно обратиться к семейному врачу, который даст первичную консультацию и назначит обследование. А также предоставляют информацию о профилактике заболеваний, в том числе и онкологических.

Об этом сообщает Минздрав Украины.

Очень часто рак диагностируется на последних стадиях, когда меньше шансов на спасение и сложнее лечение. Поэтому стоит чем раньше обратиться к врачу и на ранних стадиях выявить заболевание - это приоритет программы медицинских гарантий, которая покрывает стоимость ряда обследований.

Профилактически пациенты старшего возраста могут пройти:

  • маммографию (назначается женщинам от 40 лет);
  • колоноскопию (тем, кто старше 40 лет);
  • цистоскопию (от 50 лет) ;
  • гастроскопию (от 50 лет);
  • гистероскопию (людям старше 50 лет);
  • бронхоскопию (от 50 лет).

При необходимости программа покрывает лечение с анестезией, гистологическое исследование, анализы и описание результатов исследования. Кроме того, направление на все указанные услуги выдает врач, с которым подписана декларация или узкий специалист, который вас лечит.

Пройти необходимое обследование можно в 783 заведениях, среди которых есть частные. Такое небольшое количество обусловлено тем, что для выявления заболевания требуется современное оборудование. Ранняя диагностика требует аппаратуры с высоким разрешением для визуализации новообразований незначительных размеров.

Пациенты младшего возраста также могут получить направление, если есть подозрение новообразований. Исследование оплачивает Национальная служба здоровья Украины в рамках пакета "Медицинская помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях (профилактика, наблюдение, диагностика, лечение и медицинская реабилитация)". Нужно также выбрать заведение, имеющее соответствующий договор и необходимое оборудование и специалистов.

Ранее мы сообщали, что в Национальном институте рака рассказали о вреде, который наносит здоровью красный шлам из МГЗ.

Также мы писали, что эти физические изменения в теле могут быть ранними симптомами рака.

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