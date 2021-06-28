Диагностика рака на ранних стадиях: какие обследования бесплатны для украинцев
Когда возникают проблемы со здоровья необходимо немедленно обратиться к семейному врачу, который даст первичную консультацию и назначит обследование. А также предоставляют информацию о профилактике заболеваний, в том числе и онкологических.
Об этом сообщает Минздрав Украины.
Очень часто рак диагностируется на последних стадиях, когда меньше шансов на спасение и сложнее лечение. Поэтому стоит чем раньше обратиться к врачу и на ранних стадиях выявить заболевание - это приоритет программы медицинских гарантий, которая покрывает стоимость ряда обследований.
Профилактически пациенты старшего возраста могут пройти:
- маммографию (назначается женщинам от 40 лет);
- колоноскопию (тем, кто старше 40 лет);
- цистоскопию (от 50 лет) ;
- гастроскопию (от 50 лет);
- гистероскопию (людям старше 50 лет);
- бронхоскопию (от 50 лет).
При необходимости программа покрывает лечение с анестезией, гистологическое исследование, анализы и описание результатов исследования. Кроме того, направление на все указанные услуги выдает врач, с которым подписана декларация или узкий специалист, который вас лечит.
Пройти необходимое обследование можно в 783 заведениях, среди которых есть частные. Такое небольшое количество обусловлено тем, что для выявления заболевания требуется современное оборудование. Ранняя диагностика требует аппаратуры с высоким разрешением для визуализации новообразований незначительных размеров.
Пациенты младшего возраста также могут получить направление, если есть подозрение новообразований. Исследование оплачивает Национальная служба здоровья Украины в рамках пакета "Медицинская помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях (профилактика, наблюдение, диагностика, лечение и медицинская реабилитация)". Нужно также выбрать заведение, имеющее соответствующий договор и необходимое оборудование и специалистов.
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