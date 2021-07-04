Врач рассказал, какие болезни обостряются под воздействием солнца: могут быть опасные состояния

Солнечная активность во время летней жары может стать причиной обострения ряда болезней и состояний, некоторые из которых могут быть даже опасными. Почему так происходит и можно ли этому помочь - читайте ниже в нашем материале.

Солнце ускоряет старение кожи

Ультрафиолетовые лучи способны влиять на синтез ДНК кожи, изменять соотношение эластических и коллагеновых волокон, вследствие чего, кожа теряет эластичность, покрывается морщинками, что и обуславливает внешний эффект старения.

Повышается риск заболеть раком

Из-за воздействия солнечных лучей повышается риск развития рака кожи. Активизация меланоцитов (клеток кожи, вырабатывающих меланин) может приводить к трансформации невусов (родинок) в меланому.

Солнечные дерматиты становятся частым явлением

По словам врача, с каждым годом учащаются случаи развития солнечных дерматитов.

"Благодаря развитию фотосенсебилизации (повышенной чувствительности кожи к солнечным лучам) на открытых для действия солнечных лучей участках тела возникает сыпь в виде крапивницы. Это аллергическая реакция и известно, что ее развитие зависит не только от свойств солнца, но и от состояния организма человека. Люди, которые имеют проблемы с пищеварением, заболевания эндокринных органов, нервной системы, аутоиммунные заболевания более склонны к развитию фотодерматитів", - рассказал Александр Золотарев.

"Сердечники" и астматики в группе риска

В жаркую погоду у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями может возникать повышение артериального давления с развитием гипертонических кризов. Именно летом количество инфарктов и инсультов значительно повышается.

"Нарушения ритма сердца, варикозная болезнь нижних конечностей, отрицательный водный баланс за счет увеличения потери жидкости и низкого ее поступления, заболевания почек - все это факторы, которые повышают риск тромбоза и сердечно-сосудистых осложнений - инсульта или инфаркта.

От негативного влияния жары могут пострадать люди с хроническими заболеваниями дыхательной системы: пациенты с бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью легких, эмфиземой легких.

Ускорение дыхания сухим воздухом приводит к пересыханию слизистой оболочки, ее раздражению, резкому сужению диаметра бронхов, развитию удушья и ухудшению снабжения кислорода к органам и тканям.

Могут возникнуть угрожающие жизни состояния

Помимо местного воздействия на кожу солнечные лучи могут вызвать солнечный и тепловой удар. Солнечный удар - это патологическое состояние, обусловленное тепловым воздействием на голову человека, а тепловой удар - это общее перегревание. Оба состояния являются угрожающими жизни человека.

Врач добавляет, что симптомы теплового удара могут быть разными и зависят от дозы солнечного нагрузки, возраста, пола, наличия хронических заболеваний и других факторов.

Среди симптомов теплового удара можно отметить:

головная боль,

тошнота,

шум в ушах,

головокружение,

покраснение кожи, которая в тяжелых случаях может стать бледной,

развивается тахикардия,

частый пульс,

нестабильность артериального давления (сначала повышение, а затем снижение ниже нормы),

повышается температура тела, может возникать рвота,

потеря сознания,

судороги.

"При развитии осложнений от "солнечных ванн" надо срочно вызвать скорую медицинскую помощь, перенести пострадавшего в тень, обтереть его водой температурой 20-28 градусов, при наличии сознания дать выпить воды. Обязательного спросить больного не принимает ли он какие-то лекарства и есть ли у него какие-то специфические состояния (беременность, климакс, гормонзамісна терапия и тому подобное). Это может быть важным, если человек потеряет сознание до прибытия скорой, а эти данные, которые получат медицинские работники могут быть крайне необходимыми для оказания надлежащей медицинской помощи", - рассказывает медик.

Александр Золотарев добавил, что для профилактики развития теплового поражения рекомендовано:

соблюдать питьевой режим, не находиться под прямыми лучами солнца с 11 до 17 часов,

носить одежду из натуральных тканей,

наносить на кожу солнцезащитные кремы,

голову укрывать панамой или косынкой,

не употреблять алкогольные напитки и напитки со стимулирующим нервную систему эффектом.

"Известно, что люди с лишним весом гораздо хуже защищены от негативного воздействия солнца. Поэтому им, как и пожилым людям, детям, беременным и людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной, эндокринной систем надо быть крайне внимательными во время планирования свидания с солнцем", - резюмировал медик.

Несмотря на это солнце нам необходимо

Нагревая кожу, инфракрасное излучение запускает терморегуляторные механизмы, которые приводят к улучшению циркуляции крови в коже, повышению потоотделения, изменению скорости мочевыделения, частоты дыхательных движений, артериального давления, пульса и других регуляторных изменений.

Ультрафиолетовое излучение А-спектра (длинные ультрафиолетовые волны с длиной 400-315 нм) обеспечивают переход витамина Д2 в биологически активную форму Д3. Благодаря витамину Д3 поддерживается постоянный уровень кальция в крови, при недостатке которого у взрослого человека развивается остеопороз, а у ребенка - рахит. Кроме этого витамин Д обеспечивает достаточный уровень активности иммунной системы, поддерживает равновесие гормональной системы, положительно влияет на обмен холестерина, обладает противораковым свойством.

Ультрафиолетовые лучи В-спектра (средние ультрафиолетовые волны

с длиной 315-280 нм) обеспечивают синтез меланина - пигмента кожи, который создает эффект загара. Сам меланин уменьшает УФ-нагрузку, так как имеет свойства задерживать излучение.

Ультрафиолетовое излучение С-спектра (короткие ультрафиолетовые волны с длиной 280-100 нм) имеют бактерицидный эффект, обеззараживая кожу от бактерий, вирусов, грибковой флоры и других патогенных микроорганизмов.

Именно излучатели такого спектра используются для обеззараживания поверхностей и воздуха в медицинских и воспитательных учреждениях.