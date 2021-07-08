Медики розповіли, як захистити себе від раку шкіри
Фото: як захистити себе від раку шкіри (freepik.com)
Довге перебування на сонці, сонячні опіки, а також використання солярію сприяють розвитку раку шкіри. Безпосередньою причиною розвитку всіх видів раку є мутації, які дозволяють клітині ділитися.
Про це повідомляє ТСН.
Найчастіша причина мутацій - це вплив ультрафіолетового випромінювання, яке пошкоджує ДНК клітин.
Злоякісні утворення мають особливості, які відрізняють їх від доброякісних уражень шкіри:
- швидке збільшення вогнища ураження;
- доброякісні ураження і родимки часто розвиваються роками і часто не стають великих розмірів;
- якщо є свербіж, кровотеча з родимки, то відбувається запалення всередині або навколо ураження;
- нерівні обриси - доброякісне ураження, включаючи родимку, має бути чітко відокремлена від навколишньої зони, і мати округлу форму;
- розмір - чим більше ураження (родимка, вузлик, пляма), тим вище ризик його злоякісного характеру.
Як захистити себе від раку шкіри
- Не засмагати в солярії.
- Уникайте відкритого сонця з 11:00 до 17:00.
- Використовуйте сонцезахисні креми і захистом від променів типу А і В; головні убори та сонцезахисні окуляри (краще з рівнем захисту 400UV).
- Щомісяця самостійно оглядайте свою шкіру. Всі старі родимки не повинні зміняться. У разі появи неясних плям - звертайтеся до дерматолога.
- Якщо з родимкою відбувається щось підозріле або вона неодноразово травмувалася, то краще покажіть її фахівцеві.
- Відвідуйте дерматолога або хірурга-онколога не рідше одного разу на рік, щоб переконатися, що з вами все в порядку.
- Лікарі кажуть, що більшість випадків раку шкіри з'являються ранньою осінню, у пацієнтів, які занадто активно контактували з сонцем.
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