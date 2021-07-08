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Медики розповіли, як захистити себе від раку шкіри

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Четвер 08 липня 2021 12:05
Медики розповіли, як захистити себе від раку шкіри Фото: як захистити себе від раку шкіри (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Довге перебування на сонці, сонячні опіки, а також використання солярію сприяють розвитку раку шкіри. Безпосередньою причиною розвитку всіх видів раку є мутації, які дозволяють клітині ділитися.

Про це повідомляє ТСН.

Найчастіша причина мутацій - це вплив ультрафіолетового випромінювання, яке пошкоджує ДНК клітин.

Злоякісні утворення мають особливості, які відрізняють їх від доброякісних уражень шкіри:

  • швидке збільшення вогнища ураження;
  • доброякісні ураження і родимки часто розвиваються роками і часто не стають великих розмірів;
  • якщо є свербіж, кровотеча з родимки, то відбувається запалення всередині або навколо ураження;
  • нерівні обриси - доброякісне ураження, включаючи родимку, має бути чітко відокремлена від навколишньої зони, і мати округлу форму;
  • розмір - чим більше ураження (родимка, вузлик, пляма), тим вище ризик його злоякісного характеру.

Як захистити себе від раку шкіри

  • Не засмагати в солярії.
  • Уникайте відкритого сонця з 11:00 до 17:00.
  • Використовуйте сонцезахисні креми і захистом від променів типу А і В; головні убори та сонцезахисні окуляри (краще з рівнем захисту 400UV).
  • Щомісяця самостійно оглядайте свою шкіру. Всі старі родимки не повинні зміняться. У разі появи неясних плям - звертайтеся до дерматолога.
  • Якщо з родимкою відбувається щось підозріле або вона неодноразово травмувалася, то краще покажіть її фахівцеві.
  • Відвідуйте дерматолога або хірурга-онколога не рідше одного разу на рік, щоб переконатися, що з вами все в порядку.
  • Лікарі кажуть, що більшість випадків раку шкіри з'являються ранньою осінню, у пацієнтів, які занадто активно контактували з сонцем.

Нагадаємо, лікар розповів, які хвороби загострюються під впливом сонця.

Ми також писали про те, які обстеження безплатні для українців при діагностиці раку на ранніх стадіях.

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