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Медики рассказали, как выйти из сильного похмелья в домашних условиях: быстрый способ

Автор: Анна Шиканова

Специалисты рассказали, как в домашних условиях справиться с абстинентным синдромом

Проблемы с алкоголем встречаются довольно часто, но настоящие запои – это многодневное злоупотребление спиртными напитками. Такие состояния часто сопровождаются постоянной тягой к алкоголю, тревогой, бессонницей, а часто даже агрессией. Похмельный синдром возникает не только после запоев, но и после долгих праздников.

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Для того чтобы человеку уйти в запой, причины особенные не нужны, так как основная причина – патологическая потребность в алкоголе. Есть признаки, по которым можно определить, что человек может уйти в запой: злость без повода, потеря интереса к происходящему, человек замыкается в себе. Такой период может длиться от нескольких дней до нескольких недель. Потом человек приходит в себя, но это впечатление обманчиво, так как алкогольная болезнь не исчезает. Лечить ее можно, но для этого нужна медикаментозное и психологическое лечение, а также сознательное желание пациента вылечиться. Об этом пишет издание Golos.

Самое тяжелое последствие запоя – это абстинентный синдром. Его симптомы: сильная головная боль, тошнота, повышенная температура. Через сутки могут появиться судороги, резкое повышение давления, аритмия, рвота и даже потеря сознания. Самое тяжелое последствие – галлюцинации. При наличии таких симптомов нужно немедленно вызывать скорую помощь.

Однако, если абстиненция выражается только в первичных признаках, то пациенту можно помочь в домашних условиях.

  • 1. Нужно пить как можно больше жидкости. Это поможет вывести токсины из организма, восполнит недостаток влаги. Лучше всего подходят чай, морс, сок, обычная питьевая вода без газа.
  • 2. Можно принять несколько таблеток активированного угля.
  • 3. В питании стоит ограничиться нежирным бульоном и кисломолочными продуктами.
  • 4. Чтобы снять беспричинную тревогу и бессонницу, можно использовать экстракт валерианы или настойку пустырника.
  • 5. Чтобы укрепить организм, можно начать принимать витамины В1, В2, В6 – именно эта группа витаминов вымывается из организма вместе с алкоголем.
  • 6. Не стоит принимать контрастный душ и давать спортивную нагрузку, так как они перегрузят ослабленные сосуды и сердце.

Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты назвали самый опасный алкогольный напиток, который нельзя употреблять в жару.

А также рассказывали о том, что ученые выяснили, что становится причиной курения и алкоголизма.

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