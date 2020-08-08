Медики розповіли, як вийти з сильного похмілля в домашніх умовах: швидкий спосіб

Проблеми з алкоголем зустрічаються досить часто, але справжні запої – це багатоденне зловживання спиртними напоями. Такі стани часто супроводжуються постійною тягою до алкоголю, тривогою, безсонням, а часто навіть агресією. Похмільний синдром виникає не тільки після запоїв, але і після довгих свят.

Для того щоб людині піти в запій, особливі причини не потрібні, оскільки основна причина – патологічна потреба в алкоголі. Є ознаки, за якими можна визначити, що людина може піти в запій: злість без приводу, втрата інтересу до подій, людина замикається в собі. Такий період може тривати від декількох днів до декількох тижнів. Потім людина приходить у себе, але це враження оманливе, через те, що алкогольна хвороба не зникає. Лікувати її можна, але для цього потрібна медикаментозне і психологічне лікування, а також свідоме бажання пацієнта вилікуватися. Про це пише видання Golos.

Найважчий наслідок запою – це абстинентний синдром. Його симптоми: сильний головний біль, нудота, підвищена температура. Через добу можуть з'явитися судоми, різке підвищення тиску, аритмія, блювання і навіть втрата свідомості. Найважче наслідок – галюцинації. При наявності таких симптомів потрібно негайно викликати швидку допомогу.

Однак, якщо абстиненція виражається тільки в первинних ознаках, то пацієнту можна допомогти в домашніх умовах.

1. Потрібно пити якомога більше рідини. Це допоможе вивести токсини з організму, заповнить недолік вологи. Краще всього підходять чай, морс, сік, звичайна питна вода без газу.

2. Можна прийняти кілька таблеток активованого вугілля.

3. В харчуванні варто обмежитися нежирним бульйоном і кисломолочними продуктами.

4. Щоб зняти безпричинну тривогу і безсоння, можна використовувати екстракт валеріани або настойку пустирника.

5. Щоб зміцнити організм, можна почати приймати вітаміни В1, В2, В6 – саме ця група вітамінів вимивається з організму разом з алкоголем.

6. Не варто приймати контрастний душ і давати спортивне навантаження, оскільки вони перенавантажать ослаблені судини та серце.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фахівці назвали найбільш небезпечний алкогольний напій, який не можна вживати у спеку.

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