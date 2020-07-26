Вся проблема в мозге: ученые выяснили причину курения и алкоголизма

Алкоголизм (иллюстративное фото: pixabay.com)

Исследователи связали анатомию мозга с зависимостями

Ученые выяснили причину курения и алкоголизма и, по их мнению, вредные привычки связаны с анатомическими изменениями мозга. Ученые Уорикского университета (Великобритания) выяснили, какие изменения в головном мозге человека провоцируют склонность к курению и употреблению алкоголя. Оказалось, что изменения в связности орбитофронтальной коры — показателе, которой характеризует структуру нейронных связей, — способствуют формированию вредных привычек.

Ученые объясняют, что орбитофронтальной корой называют участок префронтальной коры (лобные доли больших полушарий), который принимает участие в принятии решений и находится выше глазниц (орбит). Поэтому исследователи изучили нейронные механизмы в этой области, так как они лежат в основе двух основных типов злоупотреблений веществами — курения и алкоголизма. Статья исследователей опубликована в журнале eLife.

В исследовании приняли участие более 830 добровольцев. В рамках Human Connectome Project, целью которого было полное описание анатомической и функциональной структуры нейронных связей в головном мозге человека, нейробиологи изучали особенности строения мозга каждого из участников исследования. Полученные результаты были проверены на другом наборе данных, полученных при обследовании 1176 человек.

Оказалось, что у курильщиков наблюдается низкая функциональная связность в латеральной орбитофронтальной коре, связанной с импульсивным поведением. Для людей, страдающих от алкоголизма, характерна высокая функциональная связность медиальной орбитофронтальной коры, связанной с системой вознаграждения.

Пока ученые не знают – такая анатомия мозга является результатом наследственности или влияния привычки. Этот вопрос будет основой для дальнейших исследований.

Напомним, что ранее был назван самый полезный алкоголь.

Также мы писали, что врачи назвали жирные продукты, от которых нельзя отказываться.