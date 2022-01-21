Медики рассказали, когда нужно делать прививку от рака шейки матки

Такая прививка делается девочкам в подростковом возрасте, до 15 лет, сообщают украинские медики.

Для тех, кто во Львове

Чтобы пройти вакцинацию, необходимо зарегистрироваться к врачу педиатра или врачу-иммунологу ЗУСДМЦ в регистратуре по тел. +38-032-270-22-07, +38-097-150-70-53, +38-063-189-70-50.

Отмечается, что для детей Львовской области вакцинация проводится бесплатно. Вакцина закуплена в рамках утвержденной комплексной программы поддержки отрасли здравоохранения Львовской области на 2021-2025 годы.

Данная программа работает для бесплатной вакцинации девочек с 2017 года.

Как проявляется рак шейки матки на ранних стадиях

Ранняя диагностика онкологического заболевания обусловлена ранними проявлениями – кровянистыми межменструальными выделениями или в менопаузальный период. Вторым выраженным признаком являются лейкорея (обильные жидкие бели). Для ранних стадий прогрессирования раковой опухоли не характерны болезненные ощущения.

Вакцина Церварикс (фото: facebook.com/healthloda)