Медики розповіли, коли потрібно робити щеплення від раку шийки матки

Таке щеплення робиться дівчаткам у підлітковому віці, до 15 років, повідомляють українські медики.

Для тих, хто у Львові

Щоб пройти вакцинацію, необхідно зареєструватися до лікаря педіатра або лікаря-імунолога ЗСДМЦ в реєстратурі за тел. +38-032-270-22-07, +38-097-150-70-53, +38-063-189-70-50.

Зазначається, що для дітей Львівської області вакцинація проводиться безкоштовно. Вакцина закуплена в рамках затвердженої комплексної програми підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки.

Дана програма працює для безкоштовної вакцинації дівчаток з 2017 року.

Як проявляється рак шийки матки на ранніх стадіях

Рання діагностика онкологічного захворювання обумовлена ранніми проявами - кров'яними міжменструальними виділеннями або в менопаузальний період. Другим вираженою ознакою є лейкорея (рясні рідкі білі). Для ранніх стадій прогресування ракової пухлини не характерні хворобливі відчуття.

Вакцина Церварикс (фото: facebook.com/healthloda)