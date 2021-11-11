Медики рассказали, кому из украинцев обязательно нужна прививка от гриппа
В Украине в разгаре сезон гриппа, но только недавно появилась возможность для желающих привиться прямо в аптеке. Также медики объяснили, кому это точно необходимо.
Об этом сообщает ТСН.
Где можно сделать прививку
В Украине стартовал пилотный проект, благодаря которому вы можете купить вакцину от гриппа в аптеке, получить осмотр врача и там же привиться. Такая возможность появится с 10 по 14 ноября. В проекте участвуют пять аптек.
Вам необходимо купить только вакцину. Например, "Ваксигрипп тетра" (Vaxigrip tetra) стоит 350 гривен. Осмотр врача и укол - бесплатно.
Если желающих будет много, то такой проект будет действовать на постоянной основе.
"С опытом, который мы получили через пункты массовой прививки COVID-19, мы подошли к пилотному этапу, чтобы посмотреть, как это будет работать с вакциной против гриппа", - сообщил глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий.
К сожалению, прививки от гриппа в Украине делают не так много людей, как это необходимо, поэтому о коллективном иммунитете речи не идет.
Кому нужно прививаться в первую очередь
Врачи рекомендуют не откладывать прививку всем, кто работает с людьми. А это - полицейские, медики, педагоги, продавцы и т.д.
Отметим, что практика прививок в аптеке широко используется в странах Европы.
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