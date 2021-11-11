ru ua
Чт, 11 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Медики розповіли, кому з українців обов'язково потрібне щеплення від грипу

Новость на русском →
Четвер 11 листопада 2021 13:48
Медики розповіли, кому з українців обов'язково потрібне щеплення від грипу Кому потрібно робити щеплення від грипу (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні в розпалі сезон грипу, але тільки недавно з'явилася можливість для бажаючих зробити щеплення прямо в аптеці. Також медики пояснили, кому це точно необхідно.

Про це повідомляє ТСН.

Де можна зробити щеплення

В Україні стартував пілотний проект, завдяки якому ви можете купити вакцину від грипу в аптеці, отримати огляд лікаря і там же зробити щеплення. Така можливість з'явиться з 10 по 14 листопада. У проекті беруть участь п'ять аптек.

Вам необхідно купити тільки вакцину. Наприклад, "Ваксигрип тетра" (Vaxigrip tetra) коштує 350 гривень. Огляд лікаря й укол - безкоштовно.

Якщо бажаючих буде багато, то такий проект діятиме на постійній основі.

"З досвідом, який ми отримали через пункти масового щеплення COVID-19, ми підійшли до пілотного етапу, щоб подивитися, як це буде працювати з вакциною проти грипу", - повідомив глава Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики Федір Лапій.

На жаль, щеплення від грипу в Україні роблять не так багато людей, як це необхідно, тому про колективний імунітет мови не йде.

Кому потрібно робити щеплення в першу чергу

Лікарі рекомендують не відкладати щеплення всім, хто працює з людьми. А це - поліцейські, медики, педагоги, продавці і т. д.

Відзначимо, що практика щеплень в аптеці широко використовується в країнах Європи.

Як ми раніше писали, Комаровський розповів, чи варто приймати противірусні засоби в сезон ГРВІ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Грип в Україні
LITE
Як вибрати і стильно носити светр: модні підказки від експерта
Як вибрати і стильно носити светр: модні підказки від експерта