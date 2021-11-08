Евгений Комаровский предостерег от массового использования противовирусных препаратов в сезон ОРВИ, когда многие взрослые и дети болеют респираторными заболеваниями.

"Нет таких препаратов, которые помогут погубить вирус", - заявил известный украинский педиатр.

Он добавил, что есть лекарства от гриппа или ВИЧ, но это очень сильные препараты, которые токсичны и их применяют только в критических ситуациях, когда человек может умереть.

Комаровский также отметил, что все, что рекламируют, как средства от ОРВИ, являются "фуфломицинами".

Врач заявил, что дети могут болеть ОРВИ до 10 раз в год, и их организм способен справиться с заболеванием сам.

Комаровский рассказал, стоит ли принимать противовирусные средства в сезон ОРВИ (видео: YouTube)