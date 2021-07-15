Медики рассказали, как часто постковидный синдром возникает у детей

Бытует мнение, что дети легко переносят коронавирус и у них нет никаких последствий. Ученые провели исследования и выяснили, что это не так. У маленьких пациентов могут быть осложнения и постковидный синдром встречается примерно у 6% заболевших.

Эксперты проанализировали 41 исследование со всего мира, в которых изучались длительные симптомы COVID-19 у детей. Внимание ученых было сосредоточено в первую очередь на респираторных, неврологических и психо-поведенческих симптомах у детей через 14, 30 и 90 дней после заражения.

Постковидный синдром у детей

В среднем он встречается у 6% детей, которые переболели COVID-19.

Дети, у которых было тяжелое течение болезни и им понадобилась неотложная помощь более уязвимы по сравнению с теми, кто перенес инфекцию легко - 9,8% против 4,6%.

Если у ребенка при госпитализации было больше семи симптомов COVID-19, то вероятность развития долгосрочных последствий в 4 раза выше по сравнению теми, у кого симптомов было меньше.

Постковидному синдрому наиболее подвержены дети до 1 года.

Симптомы постковидного синдрома у детей