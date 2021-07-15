ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Медики рассказали, как часто постковидный синдром возникает у детей

Новина українською →
Четверг 15 июля 2021 08:04
Медики рассказали, как часто постковидный синдром возникает у детей Фото: ученые выяснили, как часто постковидный синдром возникает у детей (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Бытует мнение, что дети легко переносят коронавирус и у них нет никаких последствий. Ученые провели исследования и выяснили, что это не так. У маленьких пациентов могут быть осложнения и постковидный синдром встречается примерно у 6% заболевших.

Об этом сообщает Medscape.

Эксперты проанализировали 41 исследование со всего мира, в которых изучались длительные симптомы COVID-19 у детей. Внимание ученых было сосредоточено в первую очередь на респираторных, неврологических и психо-поведенческих симптомах у детей через 14, 30 и 90 дней после заражения.

Постковидный синдром у детей

В среднем он встречается у 6% детей, которые переболели COVID-19.

Дети, у которых было тяжелое течение болезни и им понадобилась неотложная помощь более уязвимы по сравнению с теми, кто перенес инфекцию легко - 9,8% против 4,6%.

Если у ребенка при госпитализации было больше семи симптомов COVID-19, то вероятность развития долгосрочных последствий в 4 раза выше по сравнению теми, у кого симптомов было меньше.

Постковидному синдрому наиболее подвержены дети до 1 года.

Симптомы постковидного синдрома у детей

  • повышенная температура,
  • хроническая усталость,
  • головная боль,
  • судороги,
  • длительная потеря вкуса и запаха,
  • у некоторых была депрессия и тревожность.

Напомним, индийский штамм коронавируса вызывает у детей опасный синдром.

Мы также писали о том, как подготовиться к вакцинации и каких побочных эффектов можно ожидать.

Читайте РБК-Украина в Google News
здоровье Коронавирус
LITE
Праздник 15 июля: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины
Праздник 15 июля: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины